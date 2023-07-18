福島核污水︱日本望與兩國專家交換科學意見　稱遭中國拒絕

日本政府表示，原本有計劃與反對的中國，就有關排出福島第一核電廠的核處理水計劃，與中國的專家進行會議，解釋以及交換意見，不過日方指遭到中方的拒絕。
日本經濟產業大臣西村康稔今日（18日）在內閣會議後見記者。他表示，在獲得國際原子能機構（IAEA）的報告，證實日本的計劃符合國際的安全標準後，已加快向國外及國內說明有關的計劃，以及為排放有關的處理水作最後的準備。
西村表示，中國方面對有關計劃持續表示反對，而香港政府亦表明在排放的時候，禁止日本10個都縣的水產出口。西村對香港政府的行動表示「極度遺憾」。他又透露，日本政府已經多次就有關計劃，希望與中國方面建立溝通渠道，但多次提出中方都是不作回應。
同時對於歐盟宣布，解除有關日本的農林水產品輸出的限制，西村表示證明有關的謠言已經受到限制，並且有利受災地的復甦，對此表示歡迎。
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