消委會｜DAISO嬰兒濕紙巾細菌含量超標近500倍　阿信屋等2樣本含致敏物

消費者委員會檢測市面上的個人護理濕紙巾，發現1款樣本的細菌含量超標近500倍，抵抗力較弱的長者及嬰幼兒使用或會有更高風險。1款樣本所含溶液的酸鹼值低於內地《濕巾標準》的下限，容易引起皮膚痕癢或炎症。另外，2款樣本含有可致敏的化學物，有機會令使用者皮膚敏感。 測試涵蓋市面上20款較常見的個人護理濕紙巾樣本，每張濕紙巾售價介乎0.12元至0.8元不等，相差逾5倍半，用途以清潔身體為主，全部均沒有具消毒效能的聲稱，部分樣本包裝標示「純水」、「手口專用」等字眼，大部分聲稱適合用於嬰幼兒。

DAISO 細菌 含量超標近 500 倍 消委會測試發現，全部樣本均沒有檢出大腸菌群、綠膿杆菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌及任何真菌，惟「DAISO」樣本驗出的細菌菌落總數高達100,000cfu/g，超出內地《一次性使用衞生用品衞生標準》所列上限(200cfu/g)近500倍，反映樣本於未開封前可能已經受到微生物污染。即使並非所有細菌皆是可引致傳染病的病原細菌，使用含過量細菌的濕紙巾清潔面部、眼睛、嘴巴、私密部位等，仍有機會出現細菌感染，導致結膜炎、腸胃炎或喉嚨紅腫、發燒等症狀，尤其使用者大多為抵抗力較弱的嬰幼兒及長者，風險會較高。 測試結果亦顯示，「萬寧」濕紙巾樣本所含溶液的酸鹼值為3.2，低於內地《濕巾標準》的下限(酸鹼值3.5至8.5)。消委會提醒接觸過酸或過鹼的溶液可能會對皮膚造成刺激，容易引起痕癢或炎症，消費者應該避免使用。

阿信屋 及 nepia 樣本檢出 致敏物 另外，「759阿信屋」家庭裝濕紙巾1款樣本驗出0.0015%游離甲醛，釋出的游離甲醛接觸到皮膚後，可能會刺激皮膚、眼睛及引起炎症等。個人護理產品驗出的游離甲醛是由添加的防腐劑所釋出，但該樣本沒有作出相關警示。消委會建議有關廠商盡快於包裝加上警告字句，提醒消費者相關風險。測試亦發現「nepia」樣本檢出2種對羥基苯甲酸酯，包括0.039%對羥基苯甲酸甲酯及0.021%對羥基苯甲酸乙酯，惟總含量並未有超出歐盟0.8%的上限。有海外研究亦指出，此成分的特性與雌激素相似，可能會干擾內分泌系統，消費者宜避免使用含有此類防腐劑的產品。 嬰幼兒及長者的皮膚比較敏感，長期使用添加化學成分的濕紙巾，或容易引發過敏反應。專家建議為嬰幼兒及長者更換尿片時，可使用紗布或純棉花加溫水，代替濕紙巾擦拭，能減少接觸過多化學添加物。若在無法用水清洗的情況下，專家提醒應盡量避免用濕紙巾接觸黏膜部位，例如會陰部及肛門口等。