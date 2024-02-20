移民英國｜汽車困4呎深洪水 消防員竟挨著欄杆「闊佬懶理」民眾睇唔過眼自發救人(有片)

英國近日發生一宗引發議論的交通事故，一輛私家車被困在一個水深達4呎的淺灘中，在駕駛在的司機無法自行逃出，驚惶不已，然而消防員到處後竟輕倚在欄杆上眺望司機，一邊大安旨意地用對講機說「司機沒事」，沒有出手相救。最終在場民眾看不過眼落水救出司機。事件引發關注，據報涉事消防員當時是遵從一項守則，而沒有即時下水救人。
事發在埃塞克斯郡(Essex)的Ingatestone一處淺灘，涉事司機想駛過淺灘時，才知當時水位太深，座駕隨受困。司機報警後，消防、救護及警方趕抵，然而卻未有即時下水救人。有片段可見，其中一名消防員挨在欄杆上，向對講機說「是的，他(司機)在說電話……他沒事」(Yeah, he's on the phone... he's alright)，又說「他開打不了車窗」。
消防員「齋企」民眾自發救人︰
移民英國｜救人民眾詫異︰為何叫司機留在車上又不幫他？
當時在場的32歲民眾Jamie Price及其女友決定自行下水救人，順利把司機救出。Price事後表示，「我在想司機可能會死，他被困在車內，水深及胸……水度非常冷，他明顯已經等了好些時間」。他並稱當時對於無人營救司機感到詫異，「我見司機仍在車上，心想：『為何會有位消防員在旁邊挨著欄杆用對講機(而不救人)呢？』，『為何他們叫司機留在車上，卻又不幫他呢？』」
移民英國｜指引規定水深若過腰 消防員不應貿然下水
最終Price得知原因，原來根據指引，消防員不應在水深過腰的情況下貿然落水，而要等待受過相關訓練的人員到場救人。他指，司機被救出時顯得驚惶失措，大叫「我快要沉了！」，據報司機獲救時仍然與緊急熱線人員在通話。
移民英國｜網民慨嘆︰概括了英國社會種種問題
Price表示，涉事淺灘經常出事，常有汽車受困，他過去亦已在該處救過人，「它可能是全英最危險的淺灘」。對於消防員應當立即下水救人，還是該遵從守則，當地網上民調顯示，受訪的逾3,600人中，有89%認為消防員應救人，只有8%同意消防員應遵從守則。有網民不禁問，「如果汽車開始沉波，救援人員是否還會因為『水深過腰』而呆站在那裡？」有人慨嘆︰「一個情景概括了現今(英國社會)種種問題！」(Everything that is wrong today encapsulated in one scene)。