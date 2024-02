移民英國｜汽車困4呎深洪水 消防員竟挨著欄杆「闊佬懶理」民眾睇唔過眼自發救人(有片)

事發在埃塞克斯郡(Essex)的Ingatestone一處淺灘,涉事司機想駛過淺灘時,才知當時水位太深,座駕隨受困。司機報警後,消防、救護及警方趕抵,然而卻未有即時下水救人。有片段可見,其中一名消防員挨在欄杆上,向對講機說「是的,他(司機)在說電話……他沒事」(Yeah, he's on the phone... he's alright),又說「他開打不了車窗」。

消防員「齋企」民眾自發救人︰

移民英國|指引規定水深若過腰 消防員不應貿然下水

最終Price得知原因,原來根據指引,消防員不應在水深過腰的情況下貿然落水,而要等待受過相關訓練的人員到場救人。他指,司機被救出時顯得驚惶失措,大叫「我快要沉了!」,據報司機獲救時仍然與緊急熱線人員在通話。

移民英國|網民慨嘆︰概括了英國社會種種問題

Price表示,涉事淺灘經常出事,常有汽車受困,他過去亦已在該處救過人,「它可能是全英最危險的淺灘」。對於消防員應當立即下水救人,還是該遵從守則,當地網上民調顯示,受訪的逾3,600人中,有89%認為消防員應救人,只有8%同意消防員應遵從守則。有網民不禁問,「如果汽車開始沉波,救援人員是否還會因為『水深過腰』而呆站在那裡?」有人慨嘆︰「一個情景概括了現今(英國社會)種種問題!」(Everything that is wrong today encapsulated in one scene)。