移民英國｜汽車困4呎深洪水 消防員竟挨著欄杆「闊佬懶理」民眾睇唔過眼自發救人(有片)

英國近日發生一宗引發議論的交通事故，一輛私家車被困在一個水深達4呎的淺灘中，在駕駛在的司機無法自行逃出，驚惶不已，然而消防員到處後竟輕倚在欄杆上眺望司機，一邊大安旨意地用對講機說「司機沒事」，沒有出手相救。最終在場民眾看不過眼落水救出司機。事件引發關注，據報涉事消防員當時是遵從一項守則，而沒有即時下水救人。 事發在埃塞克斯郡(Essex)的Ingatestone一處淺灘，涉事司機想駛過淺灘時，才知當時水位太深，座駕隨受困。司機報警後，消防、救護及警方趕抵，然而卻未有即時下水救人。有片段可見，其中一名消防員挨在欄杆上，向對講機說「是的，他(司機)在說電話……他沒事」(Yeah, he's on the phone... he's alright)，又說「他開打不了車窗」。

消防員「齋企」民眾自發救人︰

移民英國｜救人民眾詫異︰為何叫司機留在車上又不幫他？ 當時在場的32歲民眾Jamie Price及其女友決定自行下水救人，順利把司機救出。Price事後表示，「我在想司機可能會死，他被困在車內，水深及胸……水度非常冷，他明顯已經等了好些時間」。他並稱當時對於無人營救司機感到詫異，「我見司機仍在車上，心想：『為何會有位消防員在旁邊挨著欄杆用對講機(而不救人)呢？』，『為何他們叫司機留在車上，卻又不幫他呢？』」