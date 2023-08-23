熱門搜尋:
福島核污水 電腦節 好去處 銀色債券 網上熱話 夜市經濟 親海駅II COLLAR MIRROR C觀點 免費機票 港元定存 日本旅遊 Ray Online 零售復常系列 二手樓 限時優惠 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 減肥 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
國際
2023-08-23 20:06:47

移民英國｜港人熱點倫敦Ealing物業僅售158萬 幾分鐘到鐵路站 同街物業770萬起跳 有咩缺點？

分享：
移民英國｜位於港人熱點倫敦Ealing的該間物業內櫳。(互聯網)

移民英國｜位於港人熱點倫敦Ealing的該間物業內櫳。(互聯網)

移民英國買樓，倫敦西區的Ealing是部分港人關注的熱門地區之一。近日倫敦Ealing出現一個罕見細價盤，距離鐵路站Ealing Broadway station僅幾分鐘步程，而驟眼看屋內屋外狀況不差，且據報同一條街的物業，入場費平均要78萬鎊(約772萬港元)，然而這間屋卻叫價16萬鎊(約158萬港元)，到底發生了甚麼事？

移民英國｜270呎開放式單位 有報道指「似監倉」

據當地傳媒指，該屋位於倫敦Ealing的Castlebar Road，面積只得25.1平方米，即約270平方呎，跟香港不少開放式單位差不多，但有報道形象它細如監倉(feel like you've been sent to jail)。屋內有開放式廚房及廁所。從照片來看內櫳四正，狀況正常。

移民英國｜位於港人熱點倫敦Ealing的該間物業，要行幾級樓梯才到大門。(互聯網) 移民英國｜位於港人熱點倫敦Ealing的該間物業，只得一隻窗，窗的另一邊開了燈亦很暗。(互聯網) 移民英國｜位於港人熱點倫敦Ealing的該間物業以16萬鎊放售。(互聯網)

移民英國｜倫敦Ealing細價物業 全屋只得一隻窗

然而，位於倫敦Ealing的該間屋的缺點包括其大門較一般當地房屋窄，並要行幾級樓梯才可到達；而另一缺點是全屋只有一隻窗，照片可見就算開了客廳的燈，開放式廚房仍是極暗。此外該屋只接受現金full pay。

當地地產中介則讚位於倫敦Ealing的該屋離鐵路站近，目前有租約，中介聲稱物業裝修後租金可達每月1,300鎊(約1.2萬港元)。報道指，同街出現相若叫價的物業要追溯至2008年，而對上一宗成交的物業價格為125萬鎊(約1,238萬港元)。

英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受