移民英國｜港人熱點倫敦Ealing物業僅售158萬 幾分鐘到鐵路站 同街物業770萬起跳 有咩缺點？

移民英國買樓，倫敦西區的Ealing是部分港人關注的熱門地區之一。近日倫敦Ealing出現一個罕見細價盤，距離鐵路站Ealing Broadway station僅幾分鐘步程，而驟眼看屋內屋外狀況不差，且據報同一條街的物業，入場費平均要78萬鎊(約772萬港元)，然而這間屋卻叫價16萬鎊(約158萬港元)，到底發生了甚麼事？
移民英國｜270呎開放式單位 有報道指「似監倉」
據當地傳媒指，該屋位於倫敦Ealing的Castlebar Road，面積只得25.1平方米，即約270平方呎，跟香港不少開放式單位差不多，但有報道形象它細如監倉(feel like you've been sent to jail)。屋內有開放式廚房及廁所。從照片來看內櫳四正，狀況正常。
移民英國｜倫敦Ealing細價物業 全屋只得一隻窗
然而，位於倫敦Ealing的該間屋的缺點包括其大門較一般當地房屋窄，並要行幾級樓梯才可到達；而另一缺點是全屋只有一隻窗，照片可見就算開了客廳的燈，開放式廚房仍是極暗。此外該屋只接受現金full pay。
當地地產中介則讚位於倫敦Ealing的該屋離鐵路站近，目前有租約，中介聲稱物業裝修後租金可達每月1,300鎊(約1.2萬港元)。報道指，同街出現相若叫價的物業要追溯至2008年，而對上一宗成交的物業價格為125萬鎊(約1,238萬港元)。