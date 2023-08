移民英國｜港人熱點倫敦Ealing物業僅售158萬 幾分鐘到鐵路站 同街物業770萬起跳 有咩缺點？

移民英國買樓,倫敦西區的Ealing是部分港人關注的熱門地區之一。近日倫敦Ealing出現一個罕見細價盤,距離鐵路站Ealing Broadway station僅幾分鐘步程,而驟眼看屋內屋外狀況不差,且據報同一條街的物業,入場費平均要78萬鎊(約772萬港元),然而這間屋卻叫價16萬鎊(約158萬港元),到底發生了甚麼事?

移民英國|270呎開放式單位 有報道指「似監倉」

據當地傳媒指,該屋位於倫敦Ealing的Castlebar Road,面積只得25.1平方米,即約270平方呎,跟香港不少開放式單位差不多,但有報道形象它細如監倉(feel like you've been sent to jail)。屋內有開放式廚房及廁所。從照片來看內櫳四正,狀況正常。