網上熱話｜19歲女網紅派對上被行家落藥輪姦 掀網民爭論

巴西一名有25萬追隨者的19歲女網紅，獲同樣是網紅的行家邀請到一農場參加派對，但最終在派對上被毆打至「爆缸」及落藥，並遭3名青年輪姦。

事發在上月29日，女網紅Geovana Pontes應行家之邀，跟一名友人一起前往聖保羅Igarata一個農場開派對。她報稱在派對上遭人落藥，然後與朋友被幾個男人困在一間房內，不准她們離開。