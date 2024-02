網上熱話｜19歲女網紅派對上被行家落藥輪姦 掀網民爭論

當地傳媒指,警方已立案調查事件,Pontes日前向追隨者交代調查展度,並講述上述過程及展示當日的傷勢,其貼文旋即獲近20萬次瀏覽,她呼籲追隨者耐心等待警方調查。然而有英國網民似乎不大同情她,有人說「你把自己置於危險情況,就不要埋怨了」(Don't complain if you put yourself in a vulnerable position),另有人稱「你不應讓自己置身這種情況的」(She should never have put herself in that position),但亦有反對者認為這說法太可悲。