網上熱話｜45歲父驚見兒子新女友竟是自己前度 育有歲半小孩 「那很可能是我骨肉」點算好？

若你發現兒子新結識的女友，竟是自己的前度，相信已夠崩潰，更嚇人的是，她現育有一名一歲多的孩子，你屈指一算，孩子可能是你的骨肉！你會點做？
外國版連登Reddit一則半年前的留言，近日獲傳媒報道而成為熱話，45歲樓主recentlygaveaway是上述故事的主人翁。樓主寫下震撼標題︰「今天我(45歲)要告訴兒子(28歲)他新女友(35歲)的孩子，可能是我的」(Today I’ll (45M) have to tell my son (28m) his new girlfriend’s (35f) child might be mine)。樓主表示，他兩年前曾經該名女子交往，之後因要外出公幹，二人便漸失聯絡，而兒子則是於4個月前結識她，強調兩段關係並無重疊。
網上熱話｜父親與兒子新女友見面極尷尬
樓主說之後他知道原來該名女子育有一名一歲半的小孩，認為他「非常可能是我的骨肉」，而據兒子透露，她是獨自撫養孩子，孩子生父並沒有負責任。
樓主稱「你不會想像到我們第一次見面有多尷尬……幸好當日有其他家庭成員在場，她看到我時跟我一樣嚇壞了(she was just as freaked out as I was)」。樓主直言，「如果孩子是我的，總不能隱暪下去，兒子因為我而處於這種狀況，也令我感到痛苦，他應當知道真相」，因此決心向兒子坦白。
不少網民追問樓主後事如何，樓主之後更新說︰「該場對話一點也不輕鬆。我兒子非常迷茫又難過，坦白講相信誰都會有這種反應」，「我預期他會對我大叫，但他震撼到沒有強烈反應(the shock was too much for him to get a strong reaction)」。樓主說跟兒子談過後，兒子當晚發訊息給他，說會去找女友問清楚，「他之後整天都沒有跟我說話，後來發訊息給我說他愛我，但他需要一點時間(消化事件)」。樓主決心正面面對事情，稱已準備好跟小孩作親子鑑定。
網上熱話｜網民︰接受唔到女友曾跟老竇拍拖！
網民對樓主的遭遇感到難以置信，不少人催促他盡快作親子鑑定，有人大讚樓主坦白公開真相的確定正確，有人則坦言接受不到︰「我永遠面對不到女友曾跟我爸拍拖！」更遑論育有老竇骨肉。也有人認為故事只是潮文一則，不信真有其事。