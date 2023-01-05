網上熱話｜45歲父驚見兒子新女友竟是自己前度 育有歲半小孩 「那很可能是我骨肉」點算好？

若你發現兒子新結識的女友，竟是自己的前度，相信已夠崩潰，更嚇人的是，她現育有一名一歲多的孩子，你屈指一算，孩子可能是你的骨肉！你會點做？ 外國版連登Reddit一則半年前的留言，近日獲傳媒報道而成為熱話，45歲樓主recentlygaveaway是上述故事的主人翁。樓主寫下震撼標題︰「今天我(45歲)要告訴兒子(28歲)他新女友(35歲)的孩子，可能是我的」(Today I’ll (45M) have to tell my son (28m) his new girlfriend’s (35f) child might be mine)。樓主表示，他兩年前曾經該名女子交往，之後因要外出公幹，二人便漸失聯絡，而兒子則是於4個月前結識她，強調兩段關係並無重疊。

網上熱話｜父親與兒子新女友見面極尷尬 樓主說之後他知道原來該名女子育有一名一歲半的小孩，認為他「非常可能是我的骨肉」，而據兒子透露，她是獨自撫養孩子，孩子生父並沒有負責任。 樓主稱「你不會想像到我們第一次見面有多尷尬……幸好當日有其他家庭成員在場，她看到我時跟我一樣嚇壞了(she was just as freaked out as I was)」。樓主直言，「如果孩子是我的，總不能隱暪下去，兒子因為我而處於這種狀況，也令我感到痛苦，他應當知道真相」，因此決心向兒子坦白。