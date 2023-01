網上熱話｜45歲父驚見兒子新女友竟是自己前度 育有歲半小孩 「那很可能是我骨肉」點算好？

若你發現兒子新結識的女友,竟是自己的前度,相信已夠崩潰,更嚇人的是,她現育有一名一歲多的孩子,你屈指一算,孩子可能是你的骨肉!你會點做? 外國版連登Reddit一則半年前的留言,近日獲傳媒報道而成為熱話,45歲樓主recentlygaveaway是上述故事的主人翁。樓主寫下震撼標題︰「今天我(45歲)要告訴兒子(28歲)他新女友(35歲)的孩子,可能是我的」(Today I’ll (45M) have to tell my son (28m) his new girlfriend’s (35f) child might be mine)。樓主表示,他兩年前曾經該名女子交往,之後因要外出公幹,二人便漸失聯絡,而兒子則是於4個月前結識她,強調兩段關係並無重疊。

網上熱話|父親與兒子新女友見面極尷尬 樓主說之後他知道原來該名女子育有一名一歲半的小孩,認為他「非常可能是我的骨肉」,而據兒子透露,她是獨自撫養孩子,孩子生父並沒有負責任。 樓主稱「你不會想像到我們第一次見面有多尷尬……幸好當日有其他家庭成員在場,她看到我時跟我一樣嚇壞了(she was just as freaked out as I was)」。樓主直言,「如果孩子是我的,總不能隱暪下去,兒子因為我而處於這種狀況,也令我感到痛苦,他應當知道真相」,因此決心向兒子坦白。