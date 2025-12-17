緬甸軍政府反駁昂山素姬兒子：她健康狀況良好

緬甸軍政府今日對被拘留的前領袖昂山素姬（Aung San Suu Kyi）健康狀況發出聲明，強調這位80歲的諾貝爾和平獎得主「身體狀況良好」。此舉是回應昂山素姬兒子阿里斯（Kim Aris）日前對母親健康的公開擔憂。

阿里斯昨日（12月15日）在東京接受路透社訪問時透露，他已多年未收到母親的任何消息，並認為她被關押在緬甸首都奈比多。他深切擔憂母親可能在他不知情的情況下去世，因為很少收到關於這位80歲老人健康狀況的資訊。

未提供昂山素姬健康資料

CNN報道指出，由軍政府運營的緬甸新聞網對此發布聲明，稱「昂山素姬女士身體健康」。不過，該聲明並未提供任何證據或詳細資料來證實她的健康狀況。而CNN記者也未能立即聯繫到阿里斯，以獲取他對軍政府聲明的回應。