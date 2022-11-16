英國物業｜劍橋靚裝房 獨立廚廁小花園水電WiFi全包 叫租7900遭圍剿 因有一大缺點 

英國買樓租樓物業選擇眾多，港人移民英國選擇之一的劍橋，近日有一個開放式租盤引發議論。該租盤裝修企理新淨，有獨立廚廁及共用小花園，而且水電及WiFi費用全包，租金索價850鎊(約7,900港元)，旋即惹來網民圍剿，令業主急急減價至750鎊(約6,971港元)。該盤有一大缺點，令網民譁然，狂呼接受唔到，但港人可能會覺得大驚小怪。



英國物業｜劍橋租盤五臟俱全 該租盤是一間半獨立屋內的其中一個房間，主要活動空間只放到一張單人床，床頭牆後是獨立廁所，企有有門企缸；而開放式廚房有小bar枱、洗衣機、雪櫃、焗爐，面積不小的料理台及洗手盤等，算是正正常常，廚房盡頭可通往小庭園。小庭園雖然只見圍牆及石屎地，面積不算大，且屬於共用空間。

英國物業｜劍橋租盤被譏似「走廊」 租盤引發爭議之處，是它長24呎7吋，但闊度只有5呎7吋，被網民譏諷似走廊多過開放式單位「付850鎊住走廊？ＷTF？」「就像住在別人家中的走廊內，太丟臉了」。中介強調，該租盤符合政府的居住房間的面積下限規定(6.25平方米，即約67平方呎)，但在「群情洶湧」下，業主不久決定減租。