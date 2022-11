英國物業｜劍橋靚裝房 獨立廚廁小花園水電WiFi全包 叫租7900遭圍剿 因有一大缺點 

英國物業|劍橋租盤中介爆seed︰啲人乜都鬧!

中介表示︰「租盤的長度很好,但是有點窄的。我們曾想擺放雙人床,但空間不夠」,「人們問我們租金為何那麼高,但我們只能向業主建議正常租金」,「750鎊在劍橋是合理價錢,連小廚房就大約800鎊……人們應該公道地評論」,「一間房內有齊廚房、雪櫃、焗爐、洗衣機、單人床、淋浴間及廁所……人們總愛甚麼都批評、沒有原因的批評(People love to complain about anything and everything for no reason),如果租盤不適合你,便不要租」,「我告訴業主,我們在網上被狂轟,我認為叫租太高可以減一點,於是業主便降價。」