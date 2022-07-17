英國馬莎逾85%食品 將刪「此日期前最佳」標籤 咁點知仲食唔食得？

英國馬莎百貨旗下85%食品，據報將不再展示「此日期前最佳」(Best Before)標籤，以響應減少浪費食物。相信總會有聲音質疑「咁咪唔知啲嘢食幾時到期？」皆因今時今日仍然有不少人把「此日期前最佳」跟「有效日期」(Expiry Date)混淆。其實過了「有效日期」的食物才算是「過期」，而「此日期前最佳」則只屬參考。

過了「此日期前最佳」點知仲食唔食得？

如果食品過了「此日期前最佳」，點知仲食唔食得？英國《每日郵報》指，當地政府早於2017年發表報告，要求超市移除產品的「此日期前最佳」標籤——鼓勵消費者用自己的判斷力(encourage customers to use their judgment)，判斷食品仲食唔食得。

報告特別點名未經切開的新鮮食物如水果，認為若加了「此日期前最佳」標籤，幫不到顧客快點食用，反而會導致產品明明未變壞就被丟棄，標籤就唔加好過加了；但保質期很短的水果，如士多啤梨則例外，因為加了標籤可提醒顧客儘快食用。該報去年一項調查顯示，英國每年有總值達9億鎊的食物，因誤導性的標籤，而明明食得卻被丟棄，包括水果、蔬菜及奶類產品等。

報道指，馬莎位於英國的店舖本周起將取消在逾300種食品上展示「此日期前最佳」標籤，佔所有食品約85%，包括蘋果、薯仔及西蘭花等。產品上會另設條碼讓店員辨認，確保貨架上產品的新鮮度。

馬莎減廢 熟透香蕉大特價 隔夜法包變急凍多士

今次是當地馬莎減少食物浪費的最新一步，集團最近把已熟的香蕉，包裝成3隻特價裝，只售25便士(約2.3港元)，鼓勵消費者即買即食，並附送包括香蕉麵包、香蕉鬆餅等須採用熟透香蕉的食譜，吸引顧客買回去依法炮製；當地馬莎同時又把每日焗製但買不完的法國麵包，製成急凍蒜蓉多士出售，在急凍儲存下食用限期延長至一個月。