英國馬莎逾85%食品 將刪「此日期前最佳」標籤 咁點知仲食唔食得？

英國馬莎百貨旗下85%食品,據報將不再展示「此日期前最佳」(Best Before)標籤,以響應減少浪費食物。相信總會有聲音質疑「咁咪唔知啲嘢食幾時到期?」皆因今時今日仍然有不少人把「此日期前最佳」跟「有效日期」(Expiry Date)混淆。其實過了「有效日期」的食物才算是「過期」,而「此日期前最佳」則只屬參考。

過了「此日期前最佳」點知仲食唔食得?

如果食品過了「此日期前最佳」,點知仲食唔食得?英國《每日郵報》指,當地政府早於2017年發表報告,要求超市移除產品的「此日期前最佳」標籤——鼓勵消費者用自己的判斷力(encourage customers to use their judgment),判斷食品仲食唔食得。

報告特別點名未經切開的新鮮食物如水果,認為若加了「此日期前最佳」標籤,幫不到顧客快點食用,反而會導致產品明明未變壞就被丟棄,標籤就唔加好過加了;但保質期很短的水果,如士多啤梨則例外,因為加了標籤可提醒顧客儘快食用。該報去年一項調查顯示,英國每年有總值達9億鎊的食物,因誤導性的標籤,而明明食得卻被丟棄,包括水果、蔬菜及奶類產品等。

報道指,馬莎位於英國的店舖本周起將取消在逾300種食品上展示「此日期前最佳」標籤,佔所有食品約85%,包括蘋果、薯仔及西蘭花等。產品上會另設條碼讓店員辨認,確保貨架上產品的新鮮度。

馬莎減廢 熟透香蕉大特價 隔夜法包變急凍多士

今次是當地馬莎減少食物浪費的最新一步,集團最近把已熟的香蕉,包裝成3隻特價裝,只售25便士(約2.3港元),鼓勵消費者即買即食,並附送包括香蕉麵包、香蕉鬆餅等須採用熟透香蕉的食譜,吸引顧客買回去依法炮製;當地馬莎同時又把每日焗製但買不完的法國麵包,製成急凍蒜蓉多士出售,在急凍儲存下食用限期延長至一個月。