英女王逝世｜查理斯三世被爆要侍從幫佢唧牙膏 出門自備床褥廁紙馬桶墊(有片)

英王查理斯三世上周六簽署登基文件時，疑似向侍從發脾氣，從影片可見，他不耐煩地「手指指」，示意侍從移開桌上妨礙他的筆盒和墨水瓶，侍從只把筆盒移到桌邊，查理斯又推一推筆盒，「齜牙咧嘴」示意侍從拿走。

英媒報道，查理斯從小養尊處優，私生活規矩多多，包括每早要有專人為他擠牙膏，出門要自備馬桶墊、廁紙，會帶一整車的個人用品、家具和房間裝飾品等。

英女王逝世｜查理斯起床後要燙平睡衣

綜合英國《每日鏡報》、時尚雜誌Cosmopolitan報道，戴妃的前管家伯勒爾(Paul Burrell)在2015年的紀錄片《Serving the Royals: Inside the Firm》(《為王室服務：真實內幕》，中譯)爆料，指查理斯對生活品味要求很高、且相當堅持，尤其是他早起後，侍從有一些例行工作要做，包括他的睡衣每早都要燙整齊，鞋帶也必須燙平整，浴缸的塞子必須放在特定地方，飲用水的溫度必須適中。

不只如此，伯勒爾並說，查理斯早上刷牙時，由貼身侍從為他在牙擦擠上一吋長的牙膏。