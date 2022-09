英女王逝世｜查理斯三世被爆要侍從幫佢唧牙膏 出門自備床褥廁紙馬桶墊(有片)

綜合英國《每日鏡報》、時尚雜誌Cosmopolitan報道,戴妃的前管家伯勒爾(Paul Burrell)在2015年的紀錄片《Serving the Royals: Inside the Firm》(《為王室服務:真實內幕》,中譯)爆料,指查理斯對生活品味要求很高、且相當堅持,尤其是他早起後,侍從有一些例行工作要做,包括他的睡衣每早都要燙整齊,鞋帶也必須燙平整,浴缸的塞子必須放在特定地方,飲用水的溫度必須適中。

英女王逝世|查理斯出門要帶一貨車私人物品

另外,與戴妃友好的英國記者布朗(Tina Brown)在今年4月出版的新書《The Palace Papers: Inside the House of Windsor--the Truth and the Turmoil》(《王宮文件:溫莎王朝內幕——真相與混亂》,暫譯)指出,查理斯出遊時堅持要帶上自己的馬桶座墊和廁紙。

她鉅細無遺地寫道,查理斯去友人家裡作客時,前一天會先派人送「一貨車」的私人用品到友人家布置,包括床具、家具,甚至是照片,侍從必須帶備力學矯形床墊、馬桶墊和Kleenex Velvet牌子的廁紙。布朗指,查理斯還要求帶上蘇格蘭高地風景畫來裝飾暫住友人家時的房間。

英女王逝世| 御廚爆奇特飲食習慣

為英國王室服務逾15年的前「御廚」麥格雷迪(Darren McGrady)曾在訪問中大爆查理斯的飲食規矩,包括他喜歡確定王宮食品儲藏室裡存放了充足「自己的產品」。此外,查理斯吃早餐時有特定儀式,每早麥格雷迪必須將兩個李子及一些果汁放進一個碗裡,再將早餐送給查理斯享用,他只會挑其中一個李子來吃,早餐後退回另一個,麥格雷迪再把這個李子收進櫃裡儲存。

麥格雷迪回憶,有次他想到查理斯每次都只吃一個李子,所以當天早上就只在碗裡放一個,結果侍從回來告訴他,「殿下可以來兩份嗎?」從那天起,麥格拉迪就記住每早要送上兩個李子。