英女王逝世｜查理斯三世被爆要侍從幫佢唧牙膏 出門自備床褥廁紙馬桶墊(有片)

英王查理斯三世上周六簽署登基文件時，疑似向侍從發脾氣，從影片可見，他不耐煩地「手指指」，示意侍從移開桌上妨礙他的筆盒和墨水瓶，侍從只把筆盒移到桌邊，查理斯又推一推筆盒，「齜牙咧嘴」示意侍從拿走。
英媒報道，查理斯從小養尊處優，私生活規矩多多，包括每早要有專人為他擠牙膏，出門要自備馬桶墊、廁紙，會帶一整車的個人用品、家具和房間裝飾品等。
英女王逝世｜查理斯起床後要燙平睡衣
綜合英國《每日鏡報》、時尚雜誌Cosmopolitan報道，戴妃的前管家伯勒爾(Paul Burrell)在2015年的紀錄片《Serving the Royals: Inside the Firm》(《為王室服務：真實內幕》，中譯)爆料，指查理斯對生活品味要求很高、且相當堅持，尤其是他早起後，侍從有一些例行工作要做，包括他的睡衣每早都要燙整齊，鞋帶也必須燙平整，浴缸的塞子必須放在特定地方，飲用水的溫度必須適中。
不只如此，伯勒爾並說，查理斯早上刷牙時，由貼身侍從為他在牙擦擠上一吋長的牙膏。
英女王逝世｜查理斯出門要帶一貨車私人物品
另外，與戴妃友好的英國記者布朗(Tina Brown)在今年4月出版的新書《The Palace Papers: Inside the House of Windsor--the Truth and the Turmoil》(《王宮文件：溫莎王朝內幕——真相與混亂》，暫譯)指出，查理斯出遊時堅持要帶上自己的馬桶座墊和廁紙。
她鉅細無遺地寫道，查理斯去友人家裡作客時，前一天會先派人送「一貨車」的私人用品到友人家布置，包括床具、家具，甚至是照片，侍從必須帶備力學矯形床墊、馬桶墊和Kleenex Velvet牌子的廁紙。布朗指，查理斯還要求帶上蘇格蘭高地風景畫來裝飾暫住友人家時的房間。
英女王逝世｜御廚爆奇特飲食習慣
為英國王室服務逾15年的前「御廚」麥格雷迪(Darren McGrady)曾在訪問中大爆查理斯的飲食規矩，包括他喜歡確定王宮食品儲藏室裡存放了充足「自己的產品」。此外，查理斯吃早餐時有特定儀式，每早麥格雷迪必須將兩個李子及一些果汁放進一個碗裡，再將早餐送給查理斯享用，他只會挑其中一個李子來吃，早餐後退回另一個，麥格雷迪再把這個李子收進櫃裡儲存。
麥格雷迪回憶，有次他想到查理斯每次都只吃一個李子，所以當天早上就只在碗裡放一個，結果侍從回來告訴他，「殿下可以來兩份嗎？」從那天起，麥格拉迪就記住每早要送上兩個李子。