英學校驚爆寄生蟲病 兩名5及6歲學童離奇死亡

英國利物浦一間小學爆發由寄生蟲引起的傳染性胃腸病毒疫情，兩名就讀該校的兒童不幸去世，分別只有5歲和6歲。

學校近期爆多宗寄生蟲病症 曾關閉校園一周

該校名為米爾斯特德特小學(Millstead Primary School)，位於默西賽德郡(Merseyside)的埃弗頓(Everton)。英媒指，學校上月起爆發多宗「藍氏賈第鞭毛蟲病」(Giardiasis)，校方及衛生部門隨即採訪遏止擴散的措施，包括曾停學一星期。

英媒周三報道，該校兩名分別5及6歲的學童因病死亡。英國衛生安全署(UKHSA)表示注意到有關個案，強調兩名學童的死因尚未確定，目前認為「不太可能」(unlikely)由該種病毒引起，但發言人承認「藍氏賈第鞭毛蟲病」容易在家庭和學校環境中傳播。該校校長對兩名學生離死感到哀痛，指僧盡力支援學生、學生家人及教職員。