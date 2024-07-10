英學校驚爆寄生蟲病 兩名5及6歲學童離奇死亡

英國利物浦一間小學爆發由寄生蟲引起的傳染性胃腸病毒疫情，兩名就讀該校的兒童不幸去世，分別只有5歲和6歲。
學校近期爆多宗寄生蟲病症 曾關閉校園一周
該校名為米爾斯特德特小學(Millstead Primary School)，位於默西賽德郡(Merseyside)的埃弗頓(Everton)。英媒指，學校上月起爆發多宗「藍氏賈第鞭毛蟲病」(Giardiasis)，校方及衛生部門隨即採訪遏止擴散的措施，包括曾停學一星期。
英媒周三報道，該校兩名分別5及6歲的學童因病死亡。英國衛生安全署(UKHSA)表示注意到有關個案，強調兩名學童的死因尚未確定，目前認為「不太可能」(unlikely)由該種病毒引起，但發言人承認「藍氏賈第鞭毛蟲病」容易在家庭和學校環境中傳播。該校校長對兩名學生離死感到哀痛，指僧盡力支援學生、學生家人及教職員。
消息引發網民議論，有人認為當局既已否認兩名學童「不太可能」因「藍氏賈第鞭毛蟲病」而死，則事件應該跟該病無關；但也有人認為當局只是未搞清楚事情，指兩名學童接連死亡並不尋常，而當局亦無法解釋他們為何在學校爆發「藍氏賈第鞭毛蟲病」期間死亡。
甚麼是「藍氏賈第鞭毛蟲病」？有何徵狀？
「藍氏賈第鞭毛蟲病」(Giardiasis)，又稱為「海狸熱」(beaver fever)，是由寄生蟲「藍氏賈第鞭毛蟲」(Giardia、又稱梨形鞭毛蟲)引起的感染，可影響人類和動物腸道。病徵包括腹瀉、胃部痙攣、腹脹、頻頻排出淺色和油脂狀稀便、噁心、體重下降及疲倦等。患者通常在接觸到寄生蟲後一至三周出現症狀，並可持續2至4周；但亦有不少情況是被感染卻沒有出現症狀，也有人症狀好轉反又復發。在一般情況下，患者在服用抗生素後可康復。
「藍氏賈第鞭毛蟲病」病源
水質污染是「藍氏賈第鞭毛蟲病」傳播的主要原因。藍氏賈第鞭毛蟲孢囊可以在湖泊、池塘、小溪及河流中存活。若人們在游泳時，吞下受污染的水就會被感染；亦可能透過進食或飲用生的或未煮熟、受孢囊污染的食物或水源而受感染。故「藍氏賈第鞭毛蟲病」是一些遠足人士在荒郊野外腹瀉的常見病因，也是旅客飲用沒有經過適當過濾、處理或煮滾的水而造成腹瀉的常見原因。此外，「藍氏賈第鞭毛蟲病」亦可在人與人之間傳播，如接觸受污染的糞便而沒洗手等。
如何預防「藍氏賈第鞭毛蟲病」
預防「藍氏賈第鞭毛蟲病」方法包括，不要飲用可能有危險的水源；不要飲用未經消毒的奶或果汁，以及使用未經處理的水所調製的飲品；進食或準備食物前洗手；如廁、更換尿片和接觸動物後要洗手；露營時，不要在水源30米範圍內大便。