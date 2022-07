英政壇大地震｜相隔9分鐘遞信 英財相及衛生大臣辭職信狂轟約翰遜無能

英國財相辛偉誠(Rishi Sunak)及衛生大臣賈偉德(Sajid Javid)等多位保守黨人周二突然劈炮,對首相約翰遜及當地政壇投下震撼彈。辛偉誠及賈偉德在相隔僅僅9分鐘內接連遞信,示威意味濃,二人親信聲稱沒有故意協調這樣做。英媒分析二人辭職信內容,形容「每隻字都是高跟鞋」(every word a stiletto)般狠狠敲向約翰遜,異口同聲狠批約翰遜無能。

《每日郵報》分析辛偉誠的辭職信,指他斬頭便說「很自豪我們(他跟約翰遜)在疫情期間能與約翰遜合作,保護民眾飯碗及企業」,指他言下之意,是說自己在保護國家經濟有莫大功勞。他又在信中說︰「但是,公眾合理地期望政府適當、有能力地及認真地施政」」(conducted properly, competently and seriously),弦外之音就更明顯不過。

英財相辭職 暗諷約翰遜拒向國民說清現實

辛偉誠在信末點出與約翰遜近期的一大分歧,指人人都希望國家低稅率、高經濟增長及有世界級的公共服務,但說易行難,「人民知道聽來太美好的事,不會是真的。他們須知確實有通往更好未來的路,但那不會易行」(They need to know what whilst there is a path to a better future, it is not an easy one),指他跟約翰遜草擬原定下周發表的經濟演說時,知道跟他的取態分歧實在太大了。報道指,面對國民生活成本上升,約翰遜主張減稅惠民,但辛偉誠認為此舉將致通脹進一步上升。

英衛生大臣辭職︰公眾認為政府不再能幹

賈偉德則在信中稱保守黨人向來以務實決策聞名,儘管不是時時受國民歡迎,但在處理涉及國家利益的事時都很能幹,「遺憾的是在目前狀況,公眾認為我們兩者都不再」(the public are concluding that we are now neither)。賈偉德直言雖然約翰遜在此前的不信任表決中過關,但公眾信心已失的「這個狀況在你領導下將不會改變——你亦已失去了我的信任」(this situation will not change under your leadership——and you have therefore lost my confidence too)。