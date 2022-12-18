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國際
2022-12-18 19:35:40

英王室消息人士反擊︰亨利夫婦舉動令女王健康狀況加速惡化 「慶幸女王不在」毋須面對亨利紀錄片 

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英媒引述王室消息人士，聲稱亨利夫婦的行為，影響本來已經正在惡化的女王健康情況。(資料圖片)

英媒引述王室消息人士，聲稱亨利夫婦的行為，影響本來已經正在惡化的女王健康情況。(資料圖片)

英國亨利王子及夫人梅根的Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》(Harry & Meghan)上架以來，英國王室未作任何評論，但有王室消息人士打「女王牌」反擊，指亨利及梅根一直以來的舉措帶來的壓力，對時任女王伊利沙伯二世在人生最後數個月日子的健康狀況，有負面影響。

英國《星期日郵報》引述王室消息人士稱，女王在晚年時期的健康狀況持續轉差，指雖然這不能歸咎於亨利夫婦的所作所為，但無可否認的是「它確實對女王健康有影響」(It really affected the Queen's health)。消息人士聲言，「它對她(女王)的健康有不利的影響(detrimental effect on her health)，是的女王已年邁、有其他問題(影響健康)，但儘管如此，亨利及梅根對王室的指稱絕對有影響」。

英媒引述王室消息人士，聲稱亨利夫婦的行為，影響本來已經正在惡化的女王健康情況。(資料圖片)

英媒引述王室消息人士，聲稱亨利夫婦的行為，影響本來已經正在惡化的女王健康情況。(資料圖片)

英國王室｜消息人士︰女王行動不便問題 有受亨利影響

消息人士並稱︰「我真的很慶幸女王已經不在，不用聽到這節目(亨利Netflix紀錄片)的內容(so glad the Queen isn't around to hear all about this latest programme)」。報道又指，雖然女王的死亡證指女王是死於「年邁」，但消息人士認為女王離世前行動不便的問題，有受到亨利決定與王室決裂及批評王室的影響(her frequent 'mobility issues' were impacted by the added stress of her grandson's decision to break away from his family and criticise the institution)。

英媒引述王室消息人士，聲稱亨利夫婦的行為，影響本來已經正在惡化的女王健康情況。(資料圖片)

英媒引述王室消息人士，聲稱亨利夫婦的行為，影響本來已經正在惡化的女王健康情況。(資料圖片)

英媒引述王室消息人士，聲稱亨利夫婦的行為，影響本來已經正在惡化的女王健康情況。(資料圖片)

英媒引述王室消息人士，聲稱亨利夫婦的行為，影響本來已經正在惡化的女王健康情況。(資料圖片)

消息人士稱慶幸女王已不在人世，毋須面對亨利夫婦Neflix(圖)的內容。(互聯網)

消息人士稱慶幸女王已不在人世，毋須面對亨利夫婦Neflix(圖)的內容。(互聯網)

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