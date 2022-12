英王室消息人士反擊︰亨利夫婦舉動令女王健康狀況加速惡化 「慶幸女王不在」毋須面對亨利紀錄片 

英國王室|消息人士︰女王行動不便問題 有受亨利影響

消息人士並稱︰「我真的很慶幸女王已經不在,不用聽到這節目(亨利Netflix紀錄片)的內容(so glad the Queen isn't around to hear all about this latest programme)」。報道又指,雖然女王的死亡證指女王是死於「年邁」,但消息人士認為女王離世前行動不便的問題,有受到亨利決定與王室決裂及批評王室的影響(her frequent 'mobility issues' were impacted by the added stress of her grandson's decision to break away from his family and criticise the institution)。