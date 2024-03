被困「鐵箱」逾70年 美鐵肺男逝世終年78歲 回顧一生 癱瘓仍當上律師作家(有片)

鐵肺|困鐵箱內無阻成律師 出庭打官司

畢業後,亞歷山大實現了成為訟務律師的夢想,曾坐在特製輪椅上出庭打官司。他還曾為殘疾人權利舉行了一次靜坐示威,並出版了自己的回憶錄,名為《Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung》,這本155頁的回憶錄花了5年時間完成,亞歷山大用嘴巴咬著筆,寫下了每一個字。

亞歷山大的壽命,比父母、兄弟,甚至是他最初的鐵肺更長。2015年,他最初的鐵肺開始漏氣,亞歷山大在YouTube上發片求助後,獲機械師理查茲提供維修。