被困「鐵箱」逾70年 美鐵肺男逝世終年78歲 回顧一生 癱瘓仍當上律師作家(有片)

美國男子亞歷山大(Paul Alexander)因小時候患上小兒麻痺症，導致頸部以下癱瘓及無法自主呼吸，需躺進稱為「鐵肺」(Iron Lung)儀器維生，一躺便是72年，期間他仍積極面對人生，既是律師，又是作家及旅遊家，教人敬佩不已。今年3月，亞歷山大獲健力士世界紀錄確認是在鐵肺中生活最久的人。他在周一離開了人世，終年78歲。 亞歷山大於1952年6歲時罹患小兒麻痺症，之後一直倚靠鐵肺維生。儘管從未曾親身上學，亞歷山大靠自己的努力，21歲時從美國達拉斯一間中學畢業；之後獲達拉斯南衛理公會大學(Southern Methodist University)錄取，其後轉校至德州大學法學院，並取得學位。

鐵肺｜困鐵箱內無阻成律師 出庭打官司 畢業後，亞歷山大實現了成為訟務律師的夢想，曾坐在特製輪椅上出庭打官司。他還曾為殘疾人權利舉行了一次靜坐示威，並出版了自己的回憶錄，名為《Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung》，這本155頁的回憶錄花了5年時間完成，亞歷山大用嘴巴咬著筆，寫下了每一個字。 亞歷山大的壽命，比父母、兄弟，甚至是他最初的鐵肺更長。2015年，他最初的鐵肺開始漏氣，亞歷山大在YouTube上發片求助後，獲機械師理查茲提供維修。

鐵肺｜以真空原理 壓縮及擴充病人肺部吸氧 該部鐵肺呼吸機是一個大型的黃色金屬子，病人需躺在裡面，並讓該設備緊緊地繫在脖子上，它透過真空原理，來擴大及收縮病人肺部，幫助他們吸入氧氣。在大部分例子中，病人僅會使用鐵肺兩周，直至他們可自行呼吸為止，但癱瘓者則需一直倚賴它。

該款鐵肺早於1928年發明，隨著技術進步，已在六十年代末停產，但儘管出現了更先進的裝置，亞歷山大仍寧願繼續活在他的鐵肺裡。他曾在2020年受訪，稱對此已經習慣。據報若他要轉用新型呼吸機，須接受額外手術。雖然保羅大部分時間活在鐵肺中，但據稱他學會一種「青蛙式呼吸」，可以讓他短暫地離開鐵肺幾小時；而他亦非死氣沉沉的人，性格友善、健談，雖然容易生氣，但也喜歡開玩笑，充滿活力。 鐵肺｜曾談兩次戀愛 紅顏知己照顧終老 亞歷山大也曾談戀愛，他在大學時遇上克萊爾(Claire)，後來更訂婚了，但據報克萊爾的母親之後禁止他與其女兒來往，亞歷山大表示當時「花了好幾年時間才恢復過來」。