赫爾辛基大學擬關閉孔子學院　結束15年合作

芬蘭媒體日前報道，赫爾辛基大學終止了中國資助的孔子學院合約，結束15年的合作關係。傳媒更表示，取得的資料顯示，該大學發現孔子學院副院長的角色並非「學術性質」，並且跟中國大使館的關係過於密切。

赫爾辛基大學與孔子學院的合約將於明年1月到期。芬蘭國家廣播公司(Yle)周六(18日)報道，赫爾辛基大學副校長Hanna Snellman表示，北京當局希望繼續資助該項目，訽問會否考慮就延續項目進行談判，大學回覆不會。她指，大學希望選擇自己的教師，並自己僱用他們，希望日後該校的中文教學以研究為基礎。中國駐芬蘭大使館就關閉孔院一事，聯絡赫爾辛基大學。Hanna Snellman解釋，中國希望孔院能繼續設立。

關閉孔子學院，意味著赫爾辛基大學必須設立校內的中文課程。Hanna Snellman說，大學已經為課程聘請了2名教師，希望加強中文教學，因為需求很大。