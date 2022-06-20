赫爾辛基大學擬關閉孔子學院　結束15年合作

芬蘭媒體日前報道，赫爾辛基大學終止了中國資助的孔子學院合約，結束15年的合作關係。傳媒更表示，取得的資料顯示，該大學發現孔子學院副院長的角色並非「學術性質」，並且跟中國大使館的關係過於密切。
赫爾辛基大學與孔子學院的合約將於明年1月到期。芬蘭國家廣播公司(Yle)周六(18日)報道，赫爾辛基大學副校長Hanna Snellman表示，北京當局希望繼續資助該項目，訽問會否考慮就延續項目進行談判，大學回覆不會。她指，大學希望選擇自己的教師，並自己僱用他們，希望日後該校的中文教學以研究為基礎。中國駐芬蘭大使館就關閉孔院一事，聯絡赫爾辛基大學。Hanna Snellman解釋，中國希望孔院能繼續設立。
關閉孔子學院，意味著赫爾辛基大學必須設立校內的中文課程。Hanna Snellman說，大學已經為課程聘請了2名教師，希望加強中文教學，因為需求很大。
德教育部長呼籲與中國保持距離
數天前，德國教育部長Bettina Stark-Watzinger接受德國《商報》(Handelsblatt)專訪時稱，若她擔任大學校長，將不會設立孔子學院。她指，這些機構是由北京共同出資，在政治上被北京利用，並呼籲應與中國保持更遠的距離，特別是在學術方面。
近年，有數十所西方大學關閉了孔子學院。較早前，瑞典和丹麥亦關閉了當地的孔子學院。