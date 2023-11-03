「天下第一毒菇」入饌 澳婦涉殺前夫3親人被捕

澳洲一名49歲婦人為前夫父母及其家人，炮製牛柳午餐，未料4人享用後，3死1命危，前夫因臨時失約沒有赴會，倖免於難。警方調查後認為涉事菜式內含有「天下第一毒菇」之稱的「死帽菇」(deathcap mushroom)。婦人一直堅稱不知情，更曾在鏡頭前聲淚俱下，但案件疑點重重，警方經連月調查，周四將她拘捕。 案發在7月29日，女疑犯帕特森(Erin Patterson)在家中自煮威靈頓牛柳，本來想款待前夫、前夫的68及66歲父母，以及前夫母親的70歲姊姊與同齡丈夫，據稱她本想藉設宴與前夫復合，但前夫臨時失約。最終除帕特森沒事，用餐的其餘4人全部不適。前夫母親及其姊夫婦入院後相繼死亡，前夫父親則一度命危，留院兩個月。

曾聲淚俱下說不會殺所愛的人 警方調查後指4人徵狀跟進食「死帽菇」一樣。帕特森曾聲稱，她也有份吃涉事菜式，吃剩的已交予警方作毒理化驗，並聲言只用了兩種分別從墨爾本一連鎖超市及一間亞洲雜貨店買來的菇類。她曾在鏡頭前聲淚俱下說︰「我想到這些菇類可能令我多位摯愛死亡，便覺崩潰……我想再說一次，我絕無理由要傷害這些我愛的人。」 然而帕特森當日把菜式分碟上桌，並非大夥兒分食，難以排除只有自己一碟無毒。此外，她兩名子女案發時不在家，翌日雖有食用涉事菜式，但已「走菇」，帕特森辯稱因他們不喜菇類。案發後，她被發現把一部相信曾用於處理涉事菇類的食物脫水機，丟棄在垃圾站，並一度隱瞞警方。警方出動精銳搜索犬地氈式搜查帕特森寓所及其座駕，並在前家翁協助調查下，周四拘捕帕特森，發言人指案件仍在調查階段。死帽菇具有劇毒，煮熟、冷藏或曬乾，均不能除去毒素，吃一點甚至只喝「菇水」，亦足以致命。