BBC新聞滾動字幕突現「曼聯是垃圾」 球迷狂讚報道正確毋須道歉

老貓燒鬚……英國廣播公司(BBC)新聞頻道於當地時間周二早上9時35分報道法國網球公開賽時，下方滾動字幕突然出現「曼聯是垃圾」(Manchester United are rubbish)、「所有地方都下雨」(weather rain everywhere)的快訊，令不少觀眾「𢲷爆頭」。有人以為自己眼花睇錯，但兩小時後，主播Annita Mcveigh就尷尷尬尬地道歉，表示部分觀眾較早時可能注意到螢幕下方的滾動字幕有不尋常狀況，出現一些評論曼聯的新聞，希望曼聯的粉絲不會感到冒犯。

她接著解釋，一名受訓中的幕後人員學習操作滾動字幕時出錯，把「隨意寫下、不認真的字句」放上字幕位置，「若你看過後感到冒犯，你又是曼聯粉絲，(我們)就此道歉。但這肯定是出錯，(字句)在螢幕上出現，並非故意」。BBC亦發表聲明就事件道歉。

網民不怒反喜

曼聯在今屆英超排第六，成績麻麻，很多網民笑言BBC毋須道歉，還大讚其報道「中肯」、「準確」，是說出事實。有網民表示，「很高興有人讓堅尼(Roy Keane)主理BBC的滾動字幕」。堅尼是曼聯名宿，曾任隊長，他恨鐵不成鋼，狠評曼聯今屆表現差勁。有網民調侃：「唯一不正確的是，這已不是新聞了，眾所周知，曼聯是垃圾。」

即使曼聯粉絲也同意「曼聯是垃圾」這評語，紛紛在Twitter留言鬧爆，有人直指：「這不是謊話，而是BBC至今最忠實的報道。」