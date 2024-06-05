OpenAI員工發公開信 指公司缺透明度無法因應AI風險 警告：AI失控可能造成人類滅絕

AI聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI的現任和前任員工周二(4日)發表公開信警告，世界領先的人工智能公司缺乏必要的透明度和問責制，無法因應AI潛在風險。

對人類滅絕的擔憂

這封公開信提出對AI安全風險的擔憂，「從進一步加深現有的不平等，到操控和假消息，再到自主AI系統失控可能造成的人類滅絕」。

16名聯署人包括Google DeepMind的員工，他們警告，AI公司「有強烈的財務動機來避免有效的監督」，又指公司的自我監管其實沒有太大幫助。

警告 AI 公司有大量非公開資訊

信中寫道：「AI公司擁有大量關於其系統的能力和局限性、保護措施的充分性以及不同類型損害風險的非公開資訊。但他們目前沒甚麼義務與政府分享其中一些資訊，也完全沒有和民間社會分享這些訊息，我們認為不能完全指望他們自願分享這些訊息。」