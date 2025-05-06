中原按揭：4月按揭登記量跌14% 料樓市交投向上帶動未來數字回升｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，中原按揭研究部資料顯示，2025年4月份現樓按揭錄3,247宗登記，與3月份3,803宗相比減少14.6%，除了基於年初期間樓市交投減少影響外，數字亦顯示與首季不少新居屋如啟欣苑、昭明苑及冠山苑等已完成入伙上會有關；4月樓花按揭登記減少34.1%至464宗。至於按揭巿佔率方面，4月份中銀香港現樓按揭巿佔率保持7連冠，且於樓花按揭巿場連續6個月排名第一。 王美鳳指出，今年樓市自2月回暖，2月底新財案公布後亦一度令市場利好因素發揮推動作用，促使累積購買力逐步釋放，推動3月份樓市顯著反彈，一二手交投均錄得明顯增幅，預期未來一至兩個月的按揭登記數字將會逐步反映這情況，而令按揭登記數字回升。

展望後市，雖然隨着4月份美國總統在全球掀起貿易關稅戰，令市場急劇波動，部分買家轉為觀望，拖累樓市交投回軟減少；然而，市場預期關稅戰未必能長期持續，最近發展商恢復開售新盤且銷售理想，加上預期今年租務旺季提前於5至6月出現，市場亦預期美國聯儲局較大機會再於6月減息，市場上供平過租的個案將會更為顯著，推使更多買家轉租為買，有利未來按揭登記數字。 中銀巿佔達 30.1% 現樓巿佔七連冠 王美鳳表示，中原按揭研究部資料顯示，2025年4月份現樓按揭錄3,247宗登記，對比3月3,803宗減少14.6%，撇除3月份啟欣苑入伙上會登記203宗後，跌幅收窄至9.8%。首四位銀行巿佔率按月回落5.7個百分點65.7%。4月份中銀香港現樓按揭巿佔率按月回落3.2個百分點至佔30.1%，但仍保持連續7個月成為現樓巿佔冠軍；而滙豐銀行單月巿佔率增加1.6個百分點至佔18.7%，排名維持第2；恒生銀行單月巿佔率減少1.6個百分點至佔11.7%，保持第3名；跟隨其後的工銀亞洲巿佔按月減少0.5個百分點至7.2%，維持排名第4。

數據顯示，4月份現樓按揭巿佔率，渣打銀行(市佔率6%，增0.6個百分點)與東亞銀行(市佔率5%，增0.6個百分點)並列第5；第7至10位依次排序為：信銀國際(市佔率3%，增0.1個百分點，排名升1位至第7) 、交通銀行 (市佔率2.8%，跌0.2個百分點，排名跌1級至第8)，花旗銀行(市佔率2%，增0.2個百分點，排名升一級至第9)及上海商業銀行(市佔率1.8%，跌0.2個百分點，排名跌一級至第10)。

樓花按揭登記按月減 34% 中原按揭研究部資料指出，4月份樓花按揭登記464宗，較3月份704宗減少34.1%。4月份滙豐銀行樓花按揭按月增加5.6個百分點至18.8%，升幅最多，保持排名第二，同月中銀香港巿佔率按月雖減少2個百分點至25.4%，但排名仍保持第1，恒生銀行巿佔率按月減少1.4個百分點至11.4%，排名升一級至第3。工銀(亞洲)排名跌一級至第4，巿佔率按月減少2.8個百分點至10.1%。渣打銀行巿佔率9.9%，按月跌1.3個百分點，排名保持第5。

現樓按揭增 6.7% 樓花按揭增 4.15 倍 去年第4季樓市回暖交投回升帶動今年樓按提取量及登記量上升，今年首4個月現樓及樓花按揭登記數字與去年同期比較均見增長。數據顯示，今年首四個月現樓按揭登記量按年大幅增加6.7%至16,356宗，中銀香港累積承辦5,709宗現樓按揭登記，以34.9%的巿佔率，暫領先榜首位置。樓花按揭登記方面，今年首四個月錄得2,214宗登記，按年大幅增加415%，中銀香港以639宗樓花按揭登記巿佔28.9%暫排名第一。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)