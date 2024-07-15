今日新盤NEWS一覽：黃金海灣．意嵐加推80伙 折實入場價「2球」有找

全新盤持續展開銷售攻勢，旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」今日(15日)加推2號價單，涉及80伙。維持最高折扣12%，折實售價由189.7萬元起，折實平均呎價10,686元，較首張價單9,988元，高近7%。
集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，是次屬原價加推，項目展銷廳周末兩日錄得近3,000參觀人次；截至昨日(14日)累收逾4,000票，以兩張價單共219伙計算，超額認購逾17倍。他預告，項目將於明天(16日)公布銷售安排第1號，預計於周六(20日)進行首輪銷售。
詳細報道：黃金海灣．意嵐加推80伙 最平189.7萬 折實均呎10686元｜屯門新盤
【啟德柏蔚森III收近5000票 有望周日發售 優化大手客安排】
新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」第3期「柏蔚森III」日前公布首張價單共72伙，該期第1座樓王為現時全啟德住宅區最前端的一座臨海大樓，三面環海，享更開揚海景，故命名為「AZURE FOREST」。新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，「柏蔚森III」已收近5,000票，超額認購逾68倍，當中收票為首輪的向隅客，亦有不少全新票源。
遠東發展營業及市務總經理陳富強指，「柏蔚森I」早前錄得20組買家購入2伙及以上，共涉44伙，故是次考慮優化銷售安排，有意購買2伙及以上的買家，即可優先進入大手客組揀樓。
【壽臣山15號洋房逾3.2億售出】
由英皇國際(163)、中渝置地(1224)及資本策略地產(497)旗下尚家生活合作發展、已屆現樓的壽臣山洋房項目「壽臣山15號」最新以招標形式售出12號洋房，屬該盤自今年4月份後再錄買賣。資料顯示，12號洋房實用面積4,696方呎，連1,582方呎花園及1,121方呎天台，四房四套房間隔，成交價逾3.2億元，呎價約68,177元。
詳細報道：壽臣山15號洋房逾3.2億售出 傳統豪宅區與名人做鄰居｜超級豪宅
【馬鞍山雲海別墅獨立屋1.1億標售 呎價2.9萬】
新鴻基地產(016)旗下馬鞍山現樓洋房項目「雲海別墅」以招標形式售出1幢洋房，為Violet Avenue 10號屋，實用面積3,804方呎，連2,792方呎花園，屬項目4幢最大面積的獨立屋中最後1幢，四房四套間隔，成交金額約1.1億元，成交呎價29,066元。
【赤柱ONE STANLEY複式四房雙破頂沽出】
建灝地產旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」日前首度推出1伙四房四套連裝修天際複式大宅招標發售，今日即以近9,470萬元獲承接，呎價36,900元，成交價及呎價同創項目分層新高。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，是日成交單位為第11座2樓及3樓C室，為項目當中唯一四房四套天際複式豪裝大宅，實用面積2,566方呎，屬四房四套連儲物房、庭院及面積達1,089方呎天台戶型，可享南海海景。買家為外區客人，是次買家採用120天即供付款辦法入市。
鄭智荣指，「ONE STANLEY」迄今累售12伙，總成交金額逾10.5億元，集團有意保留部分單位作長線投資，同時又計劃對尚未售出的單位逐步調升內部指引價，估計潛在加幅約為10%至20%。
【白石角朗濤四房連車位2801萬成交】
鷹君集團(041)大埔白石角現樓新盤「朗濤」今日售出1伙，為1座2樓C室，實用面積1,648方呎，四房雙套間隔，連車位以2,801.6萬元成交，呎價約17,000元。
【啟德MIAMI QUAY I連沽2伙 吸金逾2560萬】
由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY I」今日連沽2伙，套現約2,564.2萬元。
成交單位包括第1座7樓A室，實用面積716方呎，三房一套加工作間連洗手間(梗廚)間隔，成交價1,769.1萬元，呎價24,708元。另為第3座23樓J室，實用面積317方呎，一房(開放式廚房)間隔，以795.1萬元售出，呎價25,082元。發展商表示，項目自現樓登場後速售48伙，套現近6億元。
【日出康城PARK SEASONS兩房664.1萬成交】
會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」今日售出1伙，單位為2A座45樓C室，實用面積453方呎，兩房(開放式廚房)間隔，成交價664.1萬元，呎價14,660元。發展商指，整個「SEASONS」系列迄今售出 779伙，套現逾49億元。
【將軍澳海茵莊園開放式戶426.6萬沽】
九龍建業(034)將軍澳「海茵莊園」於今日錄得1宗開放式單位成交，為2座32樓C5室，實用面積222方呎，成交價426.6萬元，呎價約19,216元。項目於年初迄今共售出294伙，套現逾15.2億元。
【旺角ONE SOHO本月暫錄7宗成交 最高呎租達70元】
由信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作發展、已屆現樓的旺角「ONE SOHO」本月暫錄7宗租賃個案，平均呎租達64元，最高呎租達70元。最新租出單位為中層B1室，實用面積285方呎，一房間隔，月租2萬元，呎租達70元。項目迄今共售出321伙，全盤尚有1伙待售。