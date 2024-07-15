今日新盤NEWS一覽：黃金海灣．意嵐加推80伙 折實入場價「2球」有找

集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，是次屬原價加推，項目展銷廳周末兩日錄得近3,000參觀人次；截至昨日(14日)累收逾4,000票，以兩張價單共219伙計算，超額認購逾17倍。他預告，項目將於明天(16日)公布銷售安排第1號，預計於周六(20日)進行首輪銷售。

全新盤持續展開銷售攻勢，旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」今日(15日)加推2號價單，涉及80伙。維持最高折扣12%，折實售價由189.7萬元起，折實平均呎價10,686元，較首張價單9,988元，高近7%。

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」第3期「柏蔚森III」日前公布首張價單共72伙，該期第1座樓王為現時全啟德住宅區最前端的一座臨海大樓，三面環海，享更開揚海景，故命名為「AZURE FOREST」。新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，「柏蔚森III」已收近5,000票，超額認購逾68倍，當中收票為首輪的向隅客，亦有不少全新票源。

遠東發展營業及市務總經理陳富強指，「柏蔚森I」早前錄得20組買家購入2伙及以上，共涉44伙，故是次考慮優化銷售安排，有意購買2伙及以上的買家，即可優先進入大手客組揀樓。

柏蔚森III提供264伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積由223至666方呎。(董立華攝)

由英皇國際(163)、中渝置地(1224)及資本策略地產(497)旗下尚家生活合作發展、已屆現樓的壽臣山洋房項目「壽臣山15號」最新以招標形式售出12號洋房，屬該盤自今年4月份後再錄買賣。資料顯示，12號洋房實用面積4,696方呎，連1,582方呎花園及1,121方呎天台，四房四套房間隔，成交價逾3.2億元，呎價約68,177元。

建灝地產旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」日前首度推出1伙四房四套連裝修天際複式大宅招標發售，今日即以近9,470萬元獲承接，呎價36,900元，成交價及呎價同創項目分層新高。

新鴻基地產(016)旗下馬鞍山現樓洋房項目「雲海別墅」以招標形式售出1幢洋房，為Violet Avenue 10號屋，實用面積3,804方呎，連2,792方呎花園，屬項目4幢最大面積的獨立屋中最後1幢，四房四套間隔，成交金額約1.1億元，成交呎價29,066元。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，是日成交單位為第11座2樓及3樓C室，為項目當中唯一四房四套天際複式豪裝大宅，實用面積2,566方呎，屬四房四套連儲物房、庭院及面積達1,089方呎天台戶型，可享南海海景。買家為外區客人，是次買家採用120天即供付款辦法入市。

鄭智荣指，「ONE STANLEY」迄今累售12伙，總成交金額逾10.5億元，集團有意保留部分單位作長線投資，同時又計劃對尚未售出的單位逐步調升內部指引價，估計潛在加幅約為10%至20%。

【白石角朗濤四房連車位 2801 萬成交】

鷹君集團(041)大埔白石角現樓新盤「朗濤」今日售出1伙，為1座2樓C室，實用面積1,648方呎，四房雙套間隔，連車位以2,801.6萬元成交，呎價約17,000元。