住得好｜選用不同間距、厚度嘅長虹玻璃 增加家居裝修獨特性

上次談到近年大熱的長虹玻璃的幾種用法，其實長虹玻璃亦可以作為特色睡房或客房房門，令家居裝修設計更具獨特性；另外亦可以在儲物櫃中透過長虹玻璃，造成若隱若現的效果，凸顯朦朧美。

清玻璃及長虹玻璃混合使用 增加變化

香港住宅空間面積細小，如果能夠令居室更加光猛，空間感就會增加。長虹玻璃由於有一定的透光度，亦可以有遮蔽空間的效果，所以可以考慮設計成趟門，例如安裝成睡房的大面積趟門。以屯門山景邨及金明閣的單位為例，長虹玻璃可以凸顯朦朧美感，亦能夠增加私隱度，類似造成半開放的空間。而長虹玻璃亦可以幫助採光，將自然光綫引入居室，實用與美觀兼備。