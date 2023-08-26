住得好｜選用不同間距、厚度嘅長虹玻璃 增加家居裝修獨特性

上次談到近年大熱的長虹玻璃的幾種用法，其實長虹玻璃亦可以作為特色睡房或客房房門，令家居裝修設計更具獨特性；另外亦可以在儲物櫃中透過長虹玻璃，造成若隱若現的效果，凸顯朦朧美。
清玻璃及長虹玻璃混合使用 增加變化
香港住宅空間面積細小，如果能夠令居室更加光猛，空間感就會增加。長虹玻璃由於有一定的透光度，亦可以有遮蔽空間的效果，所以可以考慮設計成趟門，例如安裝成睡房的大面積趟門。以屯門山景邨及金明閣的單位為例，長虹玻璃可以凸顯朦朧美感，亦能夠增加私隱度，類似造成半開放的空間。而長虹玻璃亦可以幫助採光，將自然光綫引入居室，實用與美觀兼備。
如果全幅玻璃全部都使用長虹玻璃材質，或許會給人沉悶的感覺，所以可以在設計上加點變化，例如將門劃分成不同的部份或格數，將清玻璃與長虹玻璃混合使用，令一度門都變得更有層次感，甚至變成空間的焦點。又或者如在浴室方面，由於面積小，可以考慮使用無邊框的長虹玻璃，視覺上就會更加廣闊。
愈粗身及間距愈密 遮蔽度愈高
不少人的家中都會有收藏品，例如玩具、美酒或者其他收藏品，家中或以儲物櫃將這些物品收藏，其實儲物櫃表面亦可以考慮使用長虹玻璃，直紋愈粗身、間距愈密的長虹玻璃，遮蔽度就愈高，可以根據個人口味及需要而選擇。如果想比較清晰地見到櫃內的收藏品，就可以選擇用幼直紋及間距較疏的長虹玻璃，凸顯朦朧美感。
作者：好師傅裝修設計平台