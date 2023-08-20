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2023-08-20 20:00:00

住得好｜長虹玻璃打造屏風、衣櫃門 令家居更時尚！

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住得好｜長虹玻璃打造屏風、衣櫃門 令家居更時尚！

住得好｜長虹玻璃打造屏風、衣櫃門 令家居更時尚！

玻璃一直是家居設計的重要元素之一，主要分為清玻璃、磨砂玻璃及壓花玻璃三種。而近年很多人都會選擇用一種叫長虹玻璃的素材，是指直條紋的壓花玻璃，今次就介紹一些家居可以應用長虹玻璃的地方。

玄關位加裝作屏風 分割空間

長虹玻璃是近年熱門的家居裝修材質，時尚美觀，亦有透光不透視的特質，透光力比磨砂玻璃好，同時遮蔽效果亦較清玻璃優勝。

其中一個家居可應用長虹玻璃的地方，可以用在客廳空間，作為屏風分割空間，如果住宅有玄關位置，可以在玄關位置加裝一塊高身的長虹玻璃作屏風，用意在於分隔玄關及客廳，避免人打開大門一眼直望到客廳，增加隱蔽度。亦可以用於分隔客飯廳，劃分玩樂及進食的空間。例如佐敦文昌樓這個案例中，戶主在就在玄關位置加裝長虹玻璃區分空間。

玄關位加裝長虹玻璃作屏風 玄關位加裝長虹玻璃作屏風

作衣櫃門可增添時尚感

另外一個做法是變成衣櫃門，長虹玻璃的直條紋可以變成儲物櫃的特色，增添時尚感，因為長虹玻璃有一定的遮蔽性，其實也很好利用來遮蔽著儲物櫃凌亂的雜物，視覺上亦會有簡潔感，而長虹玻璃的凹凸紋亦十分耐髒，即使在儲物櫃這類頻繁開關的地方，亦不容易弄污留下指紋，不用頻繁地清潔，自問是懶人亦不用擔心，例如觀塘凱滙這個案例中，儲物櫃門就用了長虹玻璃，四邊門框配玫瑰金的金屬條，散發著輕奢感，可見長虹玻璃配合不同的家居風都很合適，下次再分享長虹玻璃可以應用的地方。

作者：好師傅裝修設計平台

長虹玻璃作衣櫃門亦十分合適 長虹玻璃作衣櫃門亦十分合適 長虹玻璃作衣櫃門亦十分合適
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