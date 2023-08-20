住得好｜長虹玻璃打造屏風、衣櫃門 令家居更時尚！

玻璃一直是家居設計的重要元素之一，主要分為清玻璃、磨砂玻璃及壓花玻璃三種。而近年很多人都會選擇用一種叫長虹玻璃的素材，是指直條紋的壓花玻璃，今次就介紹一些家居可以應用長虹玻璃的地方。

玄關位加裝作屏風 分割空間

長虹玻璃是近年熱門的家居裝修材質，時尚美觀，亦有透光不透視的特質，透光力比磨砂玻璃好，同時遮蔽效果亦較清玻璃優勝。

其中一個家居可應用長虹玻璃的地方，可以用在客廳空間，作為屏風分割空間，如果住宅有玄關位置，可以在玄關位置加裝一塊高身的長虹玻璃作屏風，用意在於分隔玄關及客廳，避免人打開大門一眼直望到客廳，增加隱蔽度。亦可以用於分隔客飯廳，劃分玩樂及進食的空間。例如佐敦文昌樓這個案例中，戶主在就在玄關位置加裝長虹玻璃區分空間。