元朗屯門業主齊蝕百萬賣樓走！尚悅兩房連天台戶「5球有找」｜二手樓成交

市況持續向好，減價盤具承接力。元朗及屯門分別錄得業主減價蝕讓成交，其中元朗尚悅一個兩房連天台戶以490萬元沽出，原業主持貨約7年帳面損失108萬元離場。
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，尚悅第12座頂層兩房連天台單位，實用面積約403方呎。原叫價500萬元，最後減價10萬元，以490萬元易手，呎價約12,159元。
王勤學指，原業主於2018年以598萬元購入單位，持貨約7年，現沽貨帳面虧損108萬元，單位期內貶值約18.1%。
同區租客428萬入市屯門時代廣場
中原地產屯門城點分行A組高級分區營業經理巫國榮稱，屯門時代廣場本月暫錄得5宗二手買賣，平均呎價約11,418元。分行最新促成時代廣場A座中層1室成交，單位實用面積約409方呎，原則屬兩房，已改間成三房，景致開揚。
據了解，原業主上月開價480萬元放售單位，經議價後減價52萬元或約10.8%，以428萬元沽出，呎價約10,465元。
巫國榮透露，買家為區內家庭，已租樓多年，最近見《施政報告》及減息後樓市明顯造好，遂把握樓價尚未全面回升之際入市，打造屬於自己的安樂窩。時代廣場位於市中心，交通起居方便，睇樓後對上址一見鍾情，立即議價入市。原業主於2016年以550萬元購入單位，持貨約9年，現轉售帳面損失122萬元，單位期內跌價約22.2%。