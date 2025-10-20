元朗屯門業主齊蝕百萬賣樓走！尚悅兩房連天台戶「5球有找」｜二手樓成交

市況持續向好，減價盤具承接力。元朗及屯門分別錄得業主減價蝕讓成交，其中元朗尚悅一個兩房連天台戶以490萬元沽出，原業主持貨約7年帳面損失108萬元離場。

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，尚悅第12座頂層兩房連天台單位，實用面積約403方呎。原叫價500萬元，最後減價10萬元，以490萬元易手，呎價約12,159元。

王勤學指，原業主於2018年以598萬元購入單位，持貨約7年，現沽貨帳面虧損108萬元，單位期內貶值約18.1%。