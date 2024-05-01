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2024-05-01 11:00:00

好裝修｜塞渠原來有4大特徵？教你3招輕鬆DIY快速通渠！

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好裝修｜塞渠原來有4大特徵？教你3招輕鬆DIY快速通渠！

好裝修｜塞渠原來有4大特徵？教你3招輕鬆DIY快速通渠！

廚廁出現塞渠問題點算好？如果廚房或廁所不幸出現塞渠問題，首要一定要了解塞渠特徵，然後對症下藥。裝修佬一於同大家分享有邊4大塞渠特徵，教埋大家點樣正確解決塞渠！

塞渠特徵（1）﹕水位降低

造成塞渠的第一個常見徵狀是廁所水位降低，亦即是馬桶內的水位比平常低，或者當你沖廁的時候，水位會上升，然後慢慢排走。

馬桶內的水位比平常低 當你沖廁的時候，水位會上升，然後慢慢排走。

塞渠特徵（2）﹕排水慢

第二個形成塞渠的主要原因是排水特別慢，問題通常出現在水槽內，或是洗手盆、浴缸、淋浴間當中發生。

塞渠的主要原因是排水特別慢，問題通常出現在水槽內，或是洗手盆、浴缸、淋浴間當中發生。

塞渠的主要原因是排水特別慢，問題通常出現在水槽內，或是洗手盆、浴缸、淋浴間當中發生。

塞渠特徵（3）﹕奇怪的氣味

而第三個塞渠的特徵則是出現難聞的氣味，那種氣味十分異常，因為渠內的淤塞物分解後形成惡臭，如果嗅到奇怪的氣味，代表會造成塞渠。

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而第三個塞渠的特徵則是出現難聞的氣味，那種氣味十分異常，因為渠內的淤塞物分解後形成惡臭，如果嗅到奇怪的氣味，代表會造成塞渠。

而第三個塞渠的特徵則是出現難聞的氣味，那種氣味十分異常，因為渠內的淤塞物分解後形成惡臭，如果嗅到奇怪的氣味，代表會造成塞渠。

塞渠特徵（4）﹕排水時有噪音

還有一個塞渠的特徵是排水時有噪音出現，這種異常的噪音亦表示排水渠已經造成淤塞，需要處理。

還有一個塞渠的特徵是排水時有噪音出現，這種異常的噪音亦表示排水渠已經造成淤塞，需要處理。

還有一個塞渠的特徵是排水時有噪音出現，這種異常的噪音亦表示排水渠已經造成淤塞，需要處理。

通渠方法（1）﹕手拉式通渠泵

要有效解決水渠淤塞的情況有兩個方法，通渠泵是最常見而比較安全的做法。其中一個方法是採用手拉或通渠泵，先在渠口注滿水，再將通渠泵直接放上渠口，然後用體重壓實它。接下來上下拉動手抦，令渠內的淤塞物變得鬆散，最後倒入清水，將渠內的淤塞物沖走。

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通渠泵是最常見而比較安全的做法。其中一個方法是採用手拉或通渠泵 先在渠口注滿水，再將通渠泵直接放上渠口，然後用體重壓實它。接下來上下拉動手抦，令渠內的淤塞物變得鬆散 最後倒入清水，將渠內的淤塞物沖走。 最後倒入清水，將渠內的淤塞物沖走。

通渠方法（2）﹕高壓式通渠泵

另一個則是高壓式通渠泵，使用方法同樣在渠口注滿水，然後將通渠泵放在渠口上面，以體重壓實它。接著，上下拉動通渠泵的手抦，在通渠泵內儲入空氣，等待指針到達綠色的位置就可以停止。然後按下手挈，將空氣噴出來，這樣就可以把渠內的淤塞物推走。

另一個則是高壓式通渠泵 使用方法同樣在渠口注滿水 然後將通渠泵放在渠口上面，以體重壓實它。 接著，上下拉動通渠泵的手抦，在通渠泵內儲入空氣，等待指針到達綠色的位置就可以停止。 接著，上下拉動通渠泵的手抦，在通渠泵內儲入空氣，等待指針到達綠色的位置就可以停止。 然後按下手挈，將空氣噴出來，這樣就可以把渠內的淤塞物推走。 然後按下手挈，將空氣噴出來，這樣就可以把渠內的淤塞物推走。
本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供
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