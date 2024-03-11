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地產
2024-03-11 09:45:00

小業主蝕讓持續！青衣兩房6年貶值180萬 日出康城又添一宗｜二手市況

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小業主蝕讓持續！青衣兩房6年貶值180萬 日出康城又添一宗｜二手市況

小業主蝕讓持續！青衣兩房6年貶值180萬 日出康城又添一宗｜二手市況

樓市撤辣後，二手交投明顯加快，惟小業主仍要蝕沽單位離場。

市場消息指，青衣青怡花園1座低層F室，實用面積約343方呎，兩房間隔，向東北，望內園。去年10月以「蝕本價」468萬元放盤，最後累減83萬元或約17.7%，獲區內上車客以385萬元承接，呎價約11,224元。據悉，原業主於2018年以565萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損180萬元，物業期內大幅貶值約31.9%

日出康城晉海兩房6年蒸發13%

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳日出康城4A期晉海1B座高層D室，實用面積約471方呎，採兩房間隔。單位坐向東北方，望開揚市景及遠山景，以649.8萬元易手，呎價約13,796元。原業主於2017年以746萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面損失96.2萬元，物業期內跌價約12.9%

浪翠園高層海景戶移民貨蝕121

晉誠地產深井分行經理鄧錦雄稱，深井浪翠園411座高層B室，實用面積約653方呎，原則三房套房間隔，享有海景，以579萬元沽出，呎價約8,867元。據悉，買家原為子女物色單位，撤辣後決定用自己名入市。據了解，原業主早於1997年以700萬元購入單位，持貨約27年，由於移民沽貨，現轉售帳面虧損121萬元，物業期內貶值約17.3%

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