屯門新盤｜NOVO LAND 1B期提價加推125伙 折實最平348萬

新盤銷情火熱，發展商積極推貨應市。新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND 第1B期昨日(21日)完成次輪銷售383伙，即日售出371伙，當中開放式至兩房戶沽清。新地今日(22日)即加推第4號價單，涉125伙，維持最高15%折扣優惠後，折實售價約348.07萬元起，折實平均呎價14,780元。

新價單折實平均呎價 14780 元

新地副董事總經理雷霆表示，有見仍有不少向隅客，故即加推單位。新價單折實平均呎價14,780元，與3號價單的14,429元，高2.4%。今批單位主要屬高層，並享泳池、農場等景觀，故輕微加價約1%至2%。他透露，有機會周末進行新一輪銷售，由於項目距入伙期仍有段時間，部分單位會保留容後推售，而第1號及2號價單未推售的60伙，同樣有約1%至2%提價幅度。

新地代理總經理陳漢麟稱，今批單位以價單價計，市值約11億元；涵蓋7伙開放式、40伙一房、53伙兩房，以及25伙三房，折實售價由348.07萬至982萬元，折實呎價介乎13,005元至16,944元。

NOVO LAND位處屯門欣寶路8號，分6期發展，涉14座住宅大樓，提供4,585伙。項目自設約4.8萬方呎商場NOVO Walk，預計於2024年中啟用；住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎的「NOVO Resorts」，配備88項設施。至於第1B期由3座名為「Bergen」的住宅大樓組成，提供800伙，單位實用面積由220至1,464方呎，涵蓋開放式至三房間隔，另設特色戶。預計入伙日期為2023年6月30日，樓花期長約11個月。