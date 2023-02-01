樓市走勢｜荃灣區1月二手買賣撲190宗 創9個月高

新一年於通關效應下，大市持續向好，帶動樓市回暖。中原地產荃灣萬景峰分行副分區營業經理余仲平稱，荃灣區於1月共錄得約186宗二手買賣成交，創9個月單月新高。

余仲平指，愉景新城11座中層E室，實用面積約582方呎，三房套房間隔。單位於2021年5月叫價900萬元放售，及後市況向下，業主多次降價，終以782.8萬元沽出，累減117.2萬元或約13%，呎價約13,450元。

愉景新城現時議價空間有約 3%

據了解，買家為區內分支家庭，鍾情單位企理實用，亦可享部分山景，見價錢合理，迅速購入自用。原業主早於1998年 12月以248.7萬元買入單位，持貨24年轉售，帳面獲利534.1萬元，單位期內升值約2.1倍。

余仲平補充，愉景新城1月錄得10宗成交，實用呎價約12,900元，成交量與去年12月的20宗相比，回落50%；平均呎價則與去年12月均價12,850元相若，現時議價空間有約3%。