樓市走勢｜荃灣區1月二手買賣撲190宗 創9個月高

新一年於通關效應下，大市持續向好，帶動樓市回暖。中原地產荃灣萬景峰分行副分區營業經理余仲平稱，荃灣區於1月共錄得約186宗二手買賣成交，創9個月單月新高。
余仲平指，愉景新城11座中層E室，實用面積約582方呎，三房套房間隔。單位於2021年5月叫價900萬元放售，及後市況向下，業主多次降價，終以782.8萬元沽出，累減117.2萬元或約13%，呎價約13,450元。
愉景新城現時議價空間有約3%
據了解，買家為區內分支家庭，鍾情單位企理實用，亦可享部分山景，見價錢合理，迅速購入自用。原業主早於1998年 12月以248.7萬元買入單位，持貨24年轉售，帳面獲利534.1萬元，單位期內升值約2.1倍。
余仲平補充，愉景新城1月錄得10宗成交，實用呎價約12,900元，成交量與去年12月的20宗相比，回落50%；平均呎價則與去年12月均價12,850元相若，現時議價空間有約3%。
荃灣西屋苑1月錄40宗成交
中原地產荃灣區副營業董事謝秋儀稱，荃灣西集結多個大型新晉屋苑，受買家追捧，1月錄約40宗二手買賣。其中全．城滙8座中高層E室，實用面積約839方呎，三房套房間隔。原開價1,650萬元，累減162萬元或近10%，獲區內換樓客以1,488萬元承接，呎價約17,735元。原業主於2017年9月以約1,237萬元一手買入單位，持貨5年多轉售，帳面獲利約251萬元或約20%。
謝秋儀透露，荃灣區租務市場同樣暢旺，1月錄得約200宗租賃成交。早前淡市租售成交「七三比」，現時「五五比」，回到旺市表現。