減辣增強入市信心 新盤市場5日售出逾百伙│新盤成交

《施政報告》為樓市「減辣」，港人以至內地客入市信心齊回升，一手交投量明顯增加。「減辣」後首個周末一手市場共錄得約34宗成交，對比「減辣」前的一個周末不足20宗，大幅飆升近80%。

樓市「減辣」前，以貨尾為主的一手市場，10月份首24日只錄約179宗成交，但在《施政報告》上周三(25日)推出多項「減辣」措施刺激，自「減辣」當日至周日(29日)的短短5日內，已錄得約101宗，涉資逾12億元，平均每日約20宗，較減辣前平均每日約7宗，增加約1.9倍；「減辣」後樓價1,000萬元以上成交佔整體約一半，半億元以上也有3宗。

10月迄今，整體一手成交量增至近290宗，與上月相若。新鴻基地產(016)大埔白石角「University Hill」第2A期今天(31日)發售129伙，本月整體一手成交量有望增至約300至400宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市「減辣」後，發展商積極推盤搶購買力，加上減辣後仍有一手樓低價開售，可見發展商未敢加價，有助帶動成交，料11月一手成交可達1,000宗。