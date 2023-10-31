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地產
2023-10-31 12:00:00

減辣增強入市信心 新盤市場5日售出逾百伙│新盤成交

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減辣增強入市信心 新盤市場5日售出逾百伙│新盤成交

「減辣」後樓價1,000萬元以上成交佔整體約一半，半億元以上也有3宗。(陳奕釗攝)

《施政報告》為樓市「減辣」，港人以至內地客入市信心齊回升，一手交投量明顯增加。「減辣」後首個周末一手市場共錄得約34宗成交，對比「減辣」前的一個周末不足20宗，大幅飆升近80%

樓市「減辣」前，以貨尾為主的一手市場，10月份首24日只錄約179宗成交，但在《施政報告》上周三(25)推出多項「減辣」措施刺激，自「減辣」當日至周日(29)的短短5日內，已錄得約101宗，涉資逾12億元，平均每日約20宗，較減辣前平均每日約7宗，增加約1.9倍；「減辣」後樓價1,000萬元以上成交佔整體約一半，半億元以上也有3宗。

10月迄今，整體一手成交量增至近290宗，與上月相若。新鴻基地產(016)大埔白石角「University Hill」第2A今天(31)發售129，本月整體一手成交量有望增至約300400宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市「減辣」後，發展商積極推盤搶購買力，加上減辣後仍有一手樓低價開售，可見發展商未敢加價，有助帶動成交，料11月一手成交可達1,000宗。

減辣增強入市信心 新盤市場5日售出逾百伙│新盤成交

由嘉華國際(173)牽頭發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期，自上周五(27日)收票以來，已累收超過1,000票。(陳奕釗攝)

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《施政報告》後兩個以超低價推出的市區盤，市場收票反應不俗，分別錄得約2倍及5倍超額認購。其中由嘉華國際(173)牽頭發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期，上周推出首批208，折實平均呎價為19,798元，成啟德約6年半來最平新盤，自上周五(27)收票以來，已累收超過1,000票。發展商於上周日加推2號價單，涉及118伙，折實價由589.372萬元起，折實呎價由18,528元起；折實平均呎價20,988元。

英皇國際(163)香港仔「澄天」於4日內錄得約300個認購登記，按首張價單推出55計算，暫錄超額認購約4.5倍。該盤首批折實呎價由15,390元起，屬港島區近8年最平。

減辣增強入市信心 新盤市場5日售出逾百伙│新盤成交

「澄天」於4日內錄得約300個認購登記，按首張價單推出55伙計算，暫錄超額認購約4.5倍。(資料圖片)

晉環單日錄11宗成交

由路勁地產牽頭發展、已屆現樓的黃竹坑站港島南岸「晉環」減價最多三成重推奏效，周日連沽11伙，分別8伙開放式及3伙兩房單位，成交總額逾1億元。售價最平為2B10D室，實用面積294方呎，以638.5萬元售出，呎價21,718元；「晉環」基座佔地逾50萬呎商場THE SOUTHSIDE於年底開幕。

信置系内3盤周末售出7

信和置業(083)系内3盤於過去周末兩日(2829)合共售出7伙，套現超過7,600萬元。其中，旺角「ONE SOHO」一周內速錄5宗成交。最新成交單位為28A3室，實用面積287方呎，成交價684.16萬元，呎價23,838元。據悉，客人為高才人士，於尖沙咀附近上班，心儀單位鄰近朗豪坊及高鐵站，故拍板入市。該項目迄今累沽196伙，總套現逾13億元。

《施政報告》推出多項「減辣」措施，包括將針對非本地客的買家印花稅(BSD)及新住宅印花稅(DSD)的稅率減半、外來人才在港置業印花稅改為「先免後徵」，以及額外印花稅(SSD)的禁售年期由3年減至2年。

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減辣增強入市信心 新盤市場5日售出逾百伙│新盤成交

旺角「ONE SOHO」一周內速錄5宗成交。(陳奕釗攝)

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