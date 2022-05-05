美國加息｜加息縮表溫和 中原按揭：拆息按息暫不跟足美息

中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國聯儲局已視打擊高通脹為首要任務，以當地嚴重高通脤率8.5%及近9萬億美元的資產負債規模來說，加息及縮表步伐實屬溫和。她指出，由於本港採聯繫匯率制度，港息將跟隨美息上升，預料港元拆息將會逐步上升，但現時在加息初期基於銀行體系結餘仍然高達3,375億元高度充裕水平，拆息升幅不會即時跟足美息，但由於是次美國加息步伐較快及力度較大，港美息差將加快拉闊，加上今次美國明顯較早於加息周期同步開展縮表，或將令本港銀行體系結餘較之前加快收縮，預期下半年港元拆息跟隨美息上升步伐將加快。
財爺Plan降低首期負擔 加息對樓市影響不大
王美鳳預期，是次美息上升半厘後，預期1個月港元拆息將會逐步輕微上升至0.4%，屆時本港以H按為主導之按息將升至約1.7%，由於市場普遍預期美國將於6月份再加息0.5厘，其後本港按息有機會邁向接近2%水平，對比現時按息1.5%，加幅約半厘，每100萬元按揭額計（30年期），每月供款增加約250元（7.3%），影響輕微，加上政府今年放寬按保樓價上限推出財爺Plan，有效為置業人士降低首期負擔，相信供樓利息上升對樓市實質影響不大。
不排除下半年港P上升
王美鳳續指，現時本港H按為主流之按息約為1.5%，而H按普遍設有以P按為基準之封頂息率（現為2.5%）。換句話說，即使拆息上升，P上升前按息仍會低於封頂息率即2.5%。由於下半年美國已預期有機會於7月份加息0.5厘，屆時聯邦基金利率已達2%，而其後落實加息之幅度視乎經濟走勢，不排除下半年港P有機會上升，但估計本港按息即使上升，年底仍較大機會低於3%水平。
準置業人士可借按揭額暫未受影響
王美鳳指出，雖然現時H按實際按息約1.5厘，但銀行計算入息要求是以息率較高之H按封頂息率（現為2.5厘）計算，而壓力測試則以2.5厘加3厘即5.5厘計算，可見現時供樓人士的供款防守力很高。而即使拆息將會上升，但封頂息率未有上升，按揭申請人的供款入息要求未變，換言之用家現時的借貸能力（按現時入息可借的按揭額）其實未變。
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