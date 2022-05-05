美國加息｜加息縮表溫和 中原按揭：拆息按息暫不跟足美息

中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國聯儲局已視打擊高通脹為首要任務，以當地嚴重高通脤率8.5%及近9萬億美元的資產負債規模來說，加息及縮表步伐實屬溫和。她指出，由於本港採聯繫匯率制度，港息將跟隨美息上升，預料港元拆息將會逐步上升，但現時在加息初期基於銀行體系結餘仍然高達3,375億元高度充裕水平，拆息升幅不會即時跟足美息，但由於是次美國加息步伐較快及力度較大，港美息差將加快拉闊，加上今次美國明顯較早於加息周期同步開展縮表，或將令本港銀行體系結餘較之前加快收縮，預期下半年港元拆息跟隨美息上升步伐將加快。

財爺 Plan 降低首期負擔 加息對樓市影響不大 王美鳳預期，是次美息上升半厘後，預期1個月港元拆息將會逐步輕微上升至0.4%，屆時本港以H按為主導之按息將升至約1.7%，由於市場普遍預期美國將於6月份再加息0.5厘，其後本港按息有機會邁向接近2%水平，對比現時按息1.5%，加幅約半厘，每100萬元按揭額計（30年期），每月供款增加約250元（7.3%），影響輕微，加上政府今年放寬按保樓價上限推出財爺Plan，有效為置業人士降低首期負擔，相信供樓利息上升對樓市實質影響不大。