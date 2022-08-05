豪宅新盤｜林海山城現樓四房雙套示位 特大開放式廚房設中島增儲物空間

由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓豪宅項目林海山城，發展商透露短期內公布銷售安排，首批單位將採招標推售，以全盤共262伙計，首批最少涉53伙，主要為分層，亦會考慮加入特色戶及洋房。該盤已開放一個現樓頂層連天台特色戶予公眾預約參觀，最新再開放第10座3樓A室，實用面積1,160方呎，間隔為三房一套；以及第10座3樓B室，實用面積1,568方呎，間隔為四房兩套房，將於稍後時間安排予準買家預約參觀。(攝影：蘇文傑)

單位設獨立私人升降機大堂，保障住戶私隱。單位坐向正南，設計藍本為一個成熟、家境富裕的三人家庭，保留了三間睡房，另外預留一個房間作書房或愛好室之用。

客飯廳採「日字型」開則，長約8.3米，闊約4.7米，面積逾400方呎，間隔方正實用，客飯廳分明，足夠擺放8人圓枱，招呼親友歡聚。客飯廳地板以淺色的木地板鋪砌，設有與客飯廳寬度相若的落地大玻璃趟摺門，連接約3.7米長露台，飽覽吐露港及高爾夫球場一帶景觀；配以高樓底設計，提高採光及空間感。

至於特大開放式廚房可擺放中島，增加儲物及下廚空間，配備特大焗爐及工作間「後勤區域」，主客分明；而所有分層單位均配備國際知名品牌廚具設備。

主人睡房亦設有落地大玻璃外接工作平台，與客飯廳同向，均可享吐露港一帶景色。睡房空間寬敞，長約5米、闊約3.6米，空間逾200方呎，擺放特大雙人床、衣櫃及梳妝台後仍可三邊落床。主人浴室同樣採明廁設計，特設淋浴間及浴缸，配合戶主不同需要，並採用雙面盤設計，更升級配置電暖毛巾架。設計師特意預留一個房間作書房或愛好室之用，並配以特色牆板，打造富個性的私人空間。