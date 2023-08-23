首置地流標｜房協：樂意與政府商討細節安排 中原張競達對流標不感意外

地政總署今日(23日)公布，荃灣油柑頭「港人首次置業」地皮因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的1份標書。房屋局發言人表示，政府會繼續豐富房屋階梯，以滿足不同置業人士的需要。目前，政府正推展4個「港人首次置業」項目。儘管是次招標被取消，政府認為該用地適合發展「首置」項目，房屋局將會邀請香港房屋協會(房協)承接有關項目並在此用地興建「首置」單位。
房協表示，樂意與政府進一步商討細節安排，並指作為政府的緊密合作伙伴，一向積極發展不同類型的房屋項目，配合政府為滿足市民的住屋需要而努力。面對目前殷切的住屋需求，房協認為必需維持可持續的房屋供應，並會盡力協助政府增加供應，為市民提供可負擔的住屋選擇。
荃灣油柑頭地皮屬政府第二幅以賣地形式推出的「港人首次置業」地皮，上周五(18日)截標，市場反應冷淡，兩個月招標期最終只得佳明集團(1271)入標競投，為自2011年8月、即12年以來反應最差。
首置地流標｜中原張競達：地皮先天條件較遜 市道不景風險高
中原測量師行張競達稱，項目上周僅收到1份標書，入標反應冷淡，對於流標並不感到意外。他續稱，由於地皮位置比較偏僻，與荃灣市中心及港鐵站較遠，且位處山腰，規模亦大，但交通配套不足，先天條件較遜，預計落成後亦難賣高價，發展風險較高，加上現時市道不景，樓價向下，經濟前景未明等影響下，發展商投地態度審慎，出價保守不足為奇，而政府不肯平賣，最終未達底價自然流標收場。
資料顯示，該地皮面積約52.39萬方呎，估計可建樓面面積逾104.62萬方呎。按照賣地條款，中標者須興建最少1,940個首置單位，當中七成單位實用面積不少於375方呎，並日後需以市價八折出售，而買家資格須由政府規定。另按賣地條款，中標者需興建設有50個名額的展能中心及50個宿位的嚴重弱智人士宿舍，而相關樓面可獲豁免。綜合市場對該地皮估值約18.8億至36.6億元，預計每方呎樓面地價約1,800至3,500元。