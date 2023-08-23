首置地流標｜房協：樂意與政府商討細節安排 中原張競達對流標不感意外

，房協認為必需維持可持續的房屋供應，並會盡力協助政府增加供應，為市民提供可負擔的住屋選擇。(資料圖片)

地政總署今日(23日)公布，荃灣油柑頭「港人首次置業」地皮因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的1份標書。房屋局發言人表示，政府會繼續豐富房屋階梯，以滿足不同置業人士的需要。目前，政府正推展4個「港人首次置業」項目。儘管是次招標被取消，政府認為該用地適合發展「首置」項目，房屋局將會邀請香港房屋協會(房協)承接有關項目並在此用地興建「首置」單位。

房協表示，樂意與政府進一步商討細節安排，並指作為政府的緊密合作伙伴，一向積極發展不同類型的房屋項目，配合政府為滿足市民的住屋需要而努力。面對目前殷切的住屋需求，房協認為必需維持可持續的房屋供應，並會盡力協助政府增加供應，為市民提供可負擔的住屋選擇。

荃灣油柑頭地皮屬政府第二幅以賣地形式推出的「港人首次置業」地皮，上周五(18日)截標，市場反應冷淡，兩個月招標期最終只得佳明集團(1271)入標競投，為自2011年8月、即12年以來反應最差。