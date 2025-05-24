UNI Residence懶人包｜示範單位+平面圖+價單+配套 享20分鐘大學圈優勢(多圖有片)｜大圍新盤

由永泰地產(369)及萬科香港合作發展的沙田大圍顯和里7號新盤「UNI Residence」，設有一幢29層高的住宅大樓，提供240伙，實用面積介乎286至636方呎。單位間隔涵蓋開放式至四房，設有特色戶；項目預計關鍵日期為2026年9月30日。《am地產》特意為讀者準備「UNI Residence」懶人包，一文睇清價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等資訊。

平面圖及戶型分布

「UNI Residence」標準單位包括26伙開放式，153伙一房及51伙兩房，另有10伙為連平台或天台特色戶，其中四房單位全盤僅設1伙，全數單位採開放式廚房設計；而標準樓層每層設有9伙，提供3部升降機供住客出入。特色戶分布於2樓及32樓，設有連平台或天台單位，平台面積由78至310方呎，天台面積分別為216及326方呎。

單位景觀方面，項目毗鄰顯徑鄰里社區中心，向東為田心消防局，向北為居屋雲疊花園及名城第1期及第3期，向北、南及東面的中高層單位可享較開揚景觀，其他坐向以望樓景為主。

全盤面積最細單位為2至32樓H室，實用面積286方呎，開放式間隔，其中2樓H室另連112方呎平台。全盤面積最大單位為32樓A室，實用面積636方呎，連326方呎天台，四房一套間隔。該盤地庫層提供17個住客停車位，平均近15戶爭1個車位。

UNI Residence上載樓書 開放式戶286呎起｜沙田新盤