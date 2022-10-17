下流上車族 | TVB識玩之作 等睇林敏驄爆seed

不得不承認，被網民譏為老人台嘅TVB，開始識得捉時下觀眾胃口。

睇完《下流上車族》故事簡介，你可以想像到三四年前嘅TVB，會搵個中生代男藝人如馬德鐘、黎耀祥做故事主軸嘅一家之主﹐阿媽繼續係江美儀做，然後收視……well，公布收視不合時宜喎。

網民對Viu自家劇播放前都幾期待，因為通常搵到好少拍劇藝人出山，TVB今次就用同一玩法，相信係搵曾志偉碌人情卡，搵難以控制嘅林敏驄拍劇，做男一喎！

羅毓儀郭柏妍有玩水場面

另外要有網路聲勢，於是搵巴打們留意緊嘅羅毓儀同郭柏妍做林敏驄兩個女，仲要有玩水場面，中晒cap圖友口胃。再加鮑姐鄧智堅（扮姜濤嗰位，其實佢係演藝畢業）實實在在做戲。以市民上車置業夢做題材，所以劇中應該有一兩場好似《創世紀》陳錦鴻鬧爆地產商嘅戲可以cut出來share，又可以俾我地呢啲網媒寫一兩隻故仔，等網民大讚貼地。

搵林敏驄上陣係一步妙棋，但係我想再睇返佢同曾志偉做《開心字典》。

《下流上車族》故事簡介

2008年金融海嘯，超市經理車志明(林敏驄飾)慌忙賣樓，誰知狂追樓價十四年也未能再上車，中產慘變「中慘」。

妻子雯慧憶樓(江美儀飾)成狂，到豪宅當鐘點女傭，拍照上載社交平台，令表妹覺得自己還在住豪宅；小女兒露宿街頭，博取提早分配公屋的機會；大女兒更以假結婚手段去抽居屋…最後志明把心一橫，竟認母親的情敵作母，想騙取這老小三的公屋單位。

車家用盡下流手段為圓上車夢，鬧得笑料百出，嚐盡親情衝突，感情激變，幸最後醒悟「屋」不等於「家」，一家人終放棄追「屋」夢，同願以愛為家。

第一集(10/17)

車志明與妻子車莫雯慧為圓上車夢，連凶宅單位也不放過。雯慧偕家人在當鐘點的豪宅度假，怎料……車家兩名女兒車芊芊、車蔓蔓分別出國體驗生活與留學，雯慧樂得與志明二人世界，卻被志明的兄弟關細孝登門打擾，更說要借宿暫住，兩夫妻心生一計。細孝一家三口逼進志明的單位，細孝的媳婦王亦詩、雯慧弄得勢成水火。細孝之子關偉力到志明工作的超市當兼職，首天與麻煩顧客閔謝毓霞起爭執，混亂間，志明拾起與亡母擁有的同款金戒指……

第二集(10/18)

志明憑藉金戒指，認得毓霞就是亡母當年的情敵，二人最終在超市大鬧收場。毓霞性格神憎鬼厭，唯獨和愛犬次郎相依為命，還努力學習日文，原來是牽掛已移居日本的兒子。網上瘋傳志明與毓霞激烈爭執的片段，志明遭上司丁友善斥責，他更要志明向毓霞道歉。雯慧得悉情況後，擔心志明飯碗，勸他親自上門找毓霞……毓霞與兒子閔家寶私訊期間，意會到對方根本無意接她到日本居住，遂利用志明威逼家寶回港處理公屋加名之事……

第三集(10/19)

家寶回港，毓霞向志明表明二人屬於母子關係，允許他在其海景公屋加戶籍；家寶藉機拉攏細孝，打探志明底細。毓霞慨嘆剩下自己獨守空屋。芊芊、蔓蔓思鄉情切，突然提早回港，雯慧心知蹺蹊，得知真相後動怒。芊芊、蔓蔓回到家中，驚悉家居被細孝一家霸佔，晴天霹靂。志明一心要再上車，並吼準申請新一期居屋，雯慧心頭卻不止於此。志明心知蔓蔓根本不想出國讀書，只是雯慧將實踐不到的上流願望，寄望在女兒身上……

第四集(10/20)

雯慧趕於限期前申請居屋，並替兩女一併申請，一直拒做樓奴的芊芊甚為反感。蔓蔓在街頭看到一隻垂死的鴿子，送醫時於獸醫診所結識毓霞。蔓蔓懂得日語，為毓霞識破家寶想盡辦法只想將次郎接走。毓霞確認兒子的意圖後，急求蔓蔓照顧次郎。雯慧爽快答應讓次郎托管家中，實則想謀取毓霞付出高昂租金。芊芊寧願多送外賣賺錢，也不願多留擠迫之家，意外結識地產經紀高榮，他遊說芊芊搬出獨居。志明獲加人工，但同時收到友善加租的新租約。

第五集(10/21)

芊芊向雯慧提出搬遷，現實的雯慧不甘女兒在外捱貴租。友善登門突擊檢查，識破車家租上租。志明急趕回家，對友善的態度一反常態，並帶來幸運抽中居屋的好消息……高榮帶芊芊尋找合適租盤；另方面，全靠細孝通風報信，家寶終得知次郎去向，毓霞氣極，到車家暫住。家寶使計着管理員舉報毓霞養狗，欲藉此奪回次郎主人的身分，雯慧、蔓蔓為毓霞捍衛權益。家寶向毓霞坦白一切只為兒子着想，不希望分開兒子和次郎，還直斥毓霞自私……

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載