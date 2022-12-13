佐治魯卡斯經典作品 《風雲際會》相隔34年推原創劇Disney+上架

《星球大戰》原創者佐治魯卡斯(George Lucas)精心打造的另一經典作品《風雲際會》(Willow)，將以劇集形式編寫全新篇章，故事背景設定在神秘生物蓬勃發展之魔法世界中，《風雲際會》首三集現已於Disney+獨家上架。

佐治魯卡斯當年製作電影《風雲際會》時曾表示故事已籌備多年，但礙於電影技術未能達到心目中要求，所以一直擱置，直至1988年George Lucas認為時機成熟，公布以《星球大戰》的感覺與技術投入作品當中。電影上映時得到熱烈迴響，其中Willow Ufgood以魔法嘗試將同伴還原人形，卻變出不同動物形態的一幕成為著名場面，展現當年最先進的剪接特效技巧。由Lucasfilm打造的《風雲際會》全新原創劇集，找來1988年電影版本的導演、金像獎得獎製片人朗侯活(Ron Howard)擔任執行監製，事隔34年接連出全新故事，憑藉現今大幅躍進的特效技術，更完美地展現出夢幻世界，製作更華麗迫真的對戰場面及奇幻生物。

電影《風雲際會》以矮人族Nelwyn當中夢想成為魔法師的Willow Ufgood為主角，一步步成長成為真正的魔法師。而劇集《風雲際會》就由已經擁有強大魔法力量的Willow再度參與冒險，昔日勇字當頭的小子如今變成可靠隊友，以智慧與魔法與邪惡對抗！Warwick Davis將會回歸飾演Willow Ufgood，成為全新篇章的關鍵人物。