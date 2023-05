何韻詩回歸歌手本位預告出新歌 撰長文分享創作心路

學習完成後放手

她解釋暫停Podcast是希望訂立工作編排,令自己更有紀律,每周定時返公司坐定定歌,訂立每寫歌和紀錄創作進度,「呢幾年自己俾自己太多壓力,往往因為奢望「一擊即中」而導致時常臨門卻步。講真唔係寫唔到歌,寫好用得嘅demo數落都有二三十首,但往往係寫完覺得未夠好未夠「中」,或者有三千個其他理由,所以搞到都完成唔到一首歌。近月明白到”Done is better than perfect”,而且創作本是reflect創作人當下此刻的很partial的狀態。從來沒有一首歌能完整代表我,因此此刻亦不需要strive for這樣的一首歌。現在重點是,完成,放手,然後move on to the next one。努力邁向中,貌似有進步。」她強調歌在做、詞在寫,監製們如也都已有人選,新workspace+新菇亦正式投入服務。最後她不忘感謝粉絲耐心等候及體諒。