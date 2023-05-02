何韻詩回歸歌手本位預告出新歌 撰長文分享創作心路

何韻詩近年主力網上podcast節目，自4年前的《代你白頭》後，一直都沒有新歌推出。今日她在社交平台發文宣布已寫好新歌歌詞，正式回歸創作歌手身份。她分享這幾年的創作心境，誤以為創作自由就是「等」靈感，加上本身拖延症嚴重又追求完美，結果一拖再拖至上兩個月開始，逐步調整創作習慣，終完成第一份歌詞。隨著Podcast正式結束，將會全力創作。
呢幾年實在overwhelmed
何韻詩分享道：「你地最期待(or not)嘅消息嚟喇，回歸的歌手菇第一份歌詞寫好喇。五月，隨住Podcast。正式結束(本週將播出最後一集)，我嘅奮鬥創作mode亦進入第三個月。」何韻詩因擔任612人道支援基金信託人，被指沒有在指明時限內申請註冊社團，去年11月罪成被罰款，並於年底提出上訴。踏入2023年，她坦言，花了近兩月建立以創作為先的有規律生活，逐潮亦找到規律節奏，她續稱，「從前誤以為創作自由就是隨心隨意得閒就埋位+「等」靈感，真是太天真。自己知自己事，素來拖延症嚴重非常，亦因越拖就對自己嘅standard set得越高，加上太多環境因素轉變(下刪四萬字)令自己呢幾年實在overwhelmed。今次如要成功克服，必須用實際行動去自我治療。」
學習完成後放手
她解釋暫停Podcast是希望訂立工作編排，令自己更有紀律，每周定時返公司坐定定歌，訂立每寫歌和紀錄創作進度，「呢幾年自己俾自己太多壓力，往往因為奢望「一擊即中」而導致時常臨門卻步。講真唔係寫唔到歌，寫好用得嘅demo數落都有二三十首，但往往係寫完覺得未夠好未夠「中」，或者有三千個其他理由，所以搞到都完成唔到一首歌。近月明白到”Done is better than perfect”，而且創作本是reflect創作人當下此刻的很partial的狀態。從來沒有一首歌能完整代表我，因此此刻亦不需要strive for這樣的一首歌。現在重點是，完成，放手，然後move on to the next one。努力邁向中，貌似有進步。」她強調歌在做、詞在寫，監製們如也都已有人選，新workspace+新菇亦正式投入服務。最後她不忘感謝粉絲耐心等候及體諒。