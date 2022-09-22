前TVB綠葉吳博君患漸凍人症 靠患小兒麻痺太太照顧 擔心積蓄耗盡

早幾年嘅「冰桶挑戰」，唔少名人藝人都將一盤冷水照頭淋，等外界關注俗稱漸凍人症嘅「肌萎縮性脊髓側索硬化症」(ALS）呢種罕見疾病。熱潮過後，社會上對病者嘅支援又係點？

有關注殘疾人士團體日前召開記者會，促請政府為殘障者嘅家人提供經濟以至情緒上嘅支援。會上其中一位分享生活難處嘅照顧者，原來係前TVB綠葉演員博君（吳博君）嘅太太。

61歲嘅吳太患有先天性小兒麻痺症，加上多重眼疾，行動相當不便。4年前向來身體健康嘅博君，發現自己無法做到彎腰執起物件、刷牙等微細動作，更加失平衡跌倒，因此入院檢查，發現患上「漸凍人症」。醫生指博君情況會越來越差，機能日漸衰退，而博君病情的確每況愈下，近年只能長期卧床，只能進食流質食物，起居飲食由吳太全力打理。

吳太變成照顧者

基於身體狀況，吳太過去係由博君照料生活一切，但博君患病後，吳太變成照顧者。每日單係幫博君上床落床沖涼等活動，已經令身高5呎嘅吳太相當辛苦，3年前只好請外傭幫手照顧。但係吳太為好好照顧丈夫而辭工，加上請外傭等開銷，每月需要動用積蓄，令吳太倍感壓力，甚至要睇精神科。吳太直言試過崩潰到「撼頭埋牆」。

曾演《鹿鼎記》

66歲嘅博君喺TVB藝訓班畢業，同屆同學有廖啟智、湯鎮業同李成昌。博君參演過多套劇集，包括陳小春主演嘅《鹿鼎記》等。早幾年患病後嘅博君出席藝進同學會晚宴，透露因肌肉逐漸流失而令手腳乏力，要睇中醫治理，當時已直言開支唔少。而喺3年前一個演藝人協會嘅訪問，博君表示向協會求助後，得到本來冇咩交情嘅薛凱琪同張敬軒財政上支持，佢亦直言無悔做一個演員，因為佢愛上演戲。

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