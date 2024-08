劉家傑傳死訊 《英語一分鐘》做快譯通代言成港人回憶

2021年起活躍網上

2010年,何守信與妻子前歌星陳麗斯透露每隔一段時間跟對方見面,但多年來都不知道對方的婚姻狀況,並稱「見佢成日食煙」,形容對方是一個極度深居簡出的人。

劉家傑早年開設facebook跟網民用英語互動,甚至出po指BBC用詞有問題。他亦曾與網民於YouTube有「互動」。有一名叫Paul的網友在YouTube留言咒劉家傑『老牌教英語老師!相信未死也聞到棺材味!』」劉家傑立刻也很「客氣」地留了下面這個精采的回應:

「Well done, Paul! Your hunch was spot on, though I wasn't so sure about the morbid metaphor. To use athletics as an analogy, I've been in a gruelling long distance event. Mercifully, the end is in sight. As for you, Paul, I do hope it's not a sprint you're running.」