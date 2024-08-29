劉家傑傳死訊 《英語一分鐘》做快譯通代言成港人回憶

有英語教父之稱的劉家傑今日傳出死訊，有網民在社交平台發文稱劉家傑於22日在多倫多離世，享年83歲。對方更留言稱︰「劉翁是第一個糾正David是 『Day 弗』讀音，不是『Day域』。」

因一句報道結束主播生涯 劉家傑於1960年代初已在麗的映聲主持教授英語的節目，及主持過多屆的校際問答比賽。1967年加盟剛開台的無線電視。擔任新聞報導員及綜合節目主持，以口齒伶俐幽默見稱。有指他是首位於無綫電視的英語頻道明珠台擔任英語新聞報導員的華人。及至1976年9月，毛澤東離世，劉家傑於報導時說了類似「全港市民流淚」的說話，引來非議，之後轉投麗的電視（亞洲電視的前身），擔任麗的中英文新聞主播及新聞節目主持，並在多套電視劇演出。

《英語一分鐘》最經典

同時他也開設英語會話班，84年離開亞州電視後開辦劉家傑英語商科學校，1987年復出電視幕前工作，為香港電台主持節目，長期為紀錄片《鏗鏘集》擔任旁述。最為人熟悉的節目非《英語一分鐘》莫屬，節目以每日一分鐘的形式，為觀眾講解英語的習慣用法、字詞應用、發音規範等，同時指出香港人對英語的各種錯誤觀念、常犯錯誤與陋習，並引申出學習英語時常見的問題。 劉家傑亦因為這個節目，被視為英語權威，其後更被快譯通邀為代言人。劉家傑也以自己的名義開設劉家傑英語學校。90年代尾，劉家傑移民到多倫多，自此就只於加拿大的電視節目亮相。

2021年起活躍網上 2010年，何守信與妻子前歌星陳麗斯透露每隔一段時間跟對方見面，但多年來都不知道對方的婚姻狀況，並稱「見佢成日食煙」，形容對方是一個極度深居簡出的人。 劉家傑早年開設facebook跟網民用英語互動，甚至出po指BBC用詞有問題。他亦曾與網民於YouTube有「互動」。有一名叫Paul的網友在YouTube留言咒劉家傑『老牌教英語老師！相信未死也聞到棺材味！』」劉家傑立刻也很「客氣」地留了下面這個精采的回應：

「Well done, Paul! Your hunch was spot on, though I wasn't so sure about the morbid metaphor. To use athletics as an analogy, I've been in a gruelling long distance event. Mercifully, the end is in sight. As for you, Paul, I do hope it's not a sprint you're running.」