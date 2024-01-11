去世7年 日收入54萬 佐治米高事業再創高峰 去年淨袋1.9億

2016 年去世的英國歌手佐治米高(George Michael)，去世後的收入與事業巔峰時期一樣多。據英國《太陽報》報道稱，「佐治米高去年每日收入約為7萬美元(約54.7萬港元)，這得益於他的專輯巨大銷量，和講述他一生的Netflix紀錄片《WHAM！渾然天成》的成功。」報道稱佐治米高去年淨袋3,038萬美元(約2.74億港元)，稅前利潤為2,553萬美元(約1.99億港元)。」
2019年，Netflix製作紀錄片《WHAM！渾然天成》，講述Wham! 的成長故事，並於去年6月播出，自影集播出後，佐治米高的歌曲開始在年輕一代傳播，造就可觀的下載率，因此對佐治米高的版稅收入，產生非常大的影響。而他的1996年個人專輯《Older》，去年重新發行，並進行重新混音，即在銷售排行榜上獲得第二名的成績。
佐治米高過去曾推出過不少金曲，包括《Wake Me Up Before You Go-Go》和《Careless Whisper》等，他以獨特音樂風格和出色歌腔而聞名，其中歌曲《Last Christmas》，每年聖誕節仍然是多人心中至愛聖誕金曲。去年此曲在英國音樂排行榜「Official Charts Company」(OCC)上榜39年，贏得首個Official Christmas Number 1獎座，而且保持了4周的冠軍地位。
佐治米高是八十年代的象徵，被早認為是流行音樂史上最偉大歌手之一。他兩次登上billboard年終排行榜冠軍(《Careless Whisper》、《Faith》)，他是Wham! 的成員，不僅是主唱，更是大部分熱門歌曲的製作人。他於2016年去世，享年53歲。