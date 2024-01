去世7年 日收入54萬 佐治米高事業再創高峰 去年淨袋1.9億

佐治米高過去曾推出過不少金曲,包括《Wake Me Up Before You Go-Go》和《Careless Whisper》等,他以獨特音樂風格和出色歌腔而聞名,其中歌曲《Last Christmas》,每年聖誕節仍然是多人心中至愛聖誕金曲。去年此曲在英國音樂排行榜「Official Charts Company」(OCC)上榜39年,贏得首個Official Christmas Number 1獎座,而且保持了4周的冠軍地位。

佐治米高是八十年代的象徵,被早認為是流行音樂史上最偉大歌手之一。他兩次登上billboard年終排行榜冠軍(《Careless Whisper》、《Faith》),他是Wham! 的成員,不僅是主唱,更是大部分熱門歌曲的製作人。他於2016年去世,享年53歲。