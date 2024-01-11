去世7年 日收入54萬 佐治米高事業再創高峰 去年淨袋1.9億

2016 年去世的英國歌手佐治米高(George Michael)，去世後的收入與事業巔峰時期一樣多。據英國《太陽報》報道稱，「佐治米高去年每日收入約為7萬美元(約54.7萬港元)，這得益於他的專輯巨大銷量，和講述他一生的Netflix紀錄片《WHAM！渾然天成》的成功。」報道稱佐治米高去年淨袋3,038萬美元(約2.74億港元)，稅前利潤為2,553萬美元(約1.99億港元)。」

2019年，Netflix製作紀錄片《WHAM！渾然天成》，講述Wham! 的成長故事，並於去年6月播出，自影集播出後，佐治米高的歌曲開始在年輕一代傳播，造就可觀的下載率，因此對佐治米高的版稅收入，產生非常大的影響。而他的1996年個人專輯《Older》，去年重新發行，並進行重新混音，即在銷售排行榜上獲得第二名的成績。