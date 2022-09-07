古巨基孖MC張天賦開live 自爆與太太日常︰古太每日幫我搽面

古巨基音樂企劃「I Really Love To Sing」第二炮請來MC張天賦合作，日前推出歌曲《自我安慰》合唱版。昨晚，基仔與MC於IG開Live為粉絲解構新歌、MV拍攝及合作契機。 MC坦言這次跟基仔的合作十分「夢幻」，因為從小便聽他的歌，沒想過竟然能夠有機會一齊合作，並指對方「咁多年嚟一啲都冇老到」，又即場問他保養心得。基仔笑言MC還年輕，未有需要用到保養技巧，隨後卻靈機一觸表示：「呀！我知啦！有一個保養技巧呀，就係娶一個會幫你保養嘅老婆呀！」MC隨即大笑，基仔續說：「因為我自己真係唔識保養㗎，每日古太臨瞓前或者我臨瞓前，會幫我搽晒啲面，排晒一支二支，我諗嗰度有四五六七支嘢咁啦，由右到左，古太會話『你而家未洗面呀，咁臨瞓前就自己搽啦』。如果我洗咗面，佢就幫我搽囉。我真係唔識保養，但如果真係要問我嘅方法，就係搵一個幫你保養到嘅老婆吖。」聽罷MC立即豎起手指公讚好，基仔借分享保養心得，同時又乘機冧太太，認真識做。

基仔建議《記憶棉》加入《自我安慰》 直播期間，有網民問到《自我安慰》前奏及中段過場均用上《記憶棉》的旋律是誰的主意，基仔解說是他在錄音時忽發奇想，「喺錄音嗰兩日裡面，聽聽吓突然覺得，既然我哋一齊合作，你嘅《記憶棉》又係關於感情上一啲失落，匿喺個被窩裡面，再接呢個《自我安慰》，好似係一個治療同解脫，所以我就同舒老闆（監製舒文）提議，再話俾你知，見你又鍾意，咁就啱晒啦。」 MC感激基仔送耳機 MC又提到錄音期間發生了一段小插曲，「嗰一日錄歌我冇帶耳機，我就借咗舒老闆嘅一個ear monitor去錄音，我覺得聽得好舒服。之後古sir好好人喺拍MV嗰日就送咗隻呢個耳機俾我，多謝多謝。因為個耳機要send去倒耳模，啱啱拎咗去整，所以未能喺啱啱同洪嘉豪個show戴到，但我下一個show我係會用呢個耳機上台㗎。」同時他又即場問古Sir有無私人logo，希望將古Sir嘅logo交給廠商刻在耳機殼上面陪自己開show，基仔立即爽快答應：「好好好，我答應你，我即刻整個logo出嚟。」