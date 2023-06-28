周秀娜希臘初體驗印象難忘 朝聖文化遺產瘋狂打卡

周秀娜 (Chrissie) 日前遠赴希臘雅典出席Louis Vuitton歷來最大型的高級珠寶系列「Deep Time」發布會，這次是Chrissie第一次去希臘，所以亦把握機會在當地遊覽幾天，參觀了位於衛城山上已經有二千四百多年歷史的巴特農神殿。

感覺非常震撼

Chrissie對這個現存最重要的古典希臘時代建築物感到印象難忘：「神殿的大理石柱建築特別壯觀，我感覺非常震撼，無法想像古時的人在沒有任何機械幫助的情況下怎麼可以搬動如此巨大的石頭，很有興趣了解當時是如何建築。參觀這個神殿讓我更加欣賞和尊重古希臘文明的傳承。」這個在古希臘時期奉祀雅典娜女神的神殿，一直以來都被眾多美術家及建築家等視為靈感泉源，是舉世聞名的文化遺產之一。