大都會 | 有秋官 睇路呀！5集豪華劇好似睇NETFLIX

今晚TVB深夜重播時段繼續有那些年嘅大堆頭製作，今次輪到1988年嘅5集金裝劇《大都會》。呢套劇陣容相當誇張，阿姐秋官當時已經獨當一面，好少可同一套劇一次過出晒2張王牌，再加埋上咗位但戲份唔多嘅梁朝偉，真心勁。而呢個時候嘅周星馳仲係發力中，一年過後已經拎咗金馬獎、做《蓋世豪俠》男主角，之後星爺都好少正劇演出喇。

值得一題係，《大都會》以5集去拍TVB擅長嘅豪門恩怨，節奏快但唔甩漏，就好似而家啲NETFLIX劇咁，值得煲下。仲可以考下眼力，睇吓邊個巨星當年只係做緊大茄！

咦，套劇有秋官，咁個股市咪……

劇情簡介

富商凌顯光（楊群飾）面臨自己的大福百貨公司陷入倒閉危機，女兒凌家敏（汪明荃飾）勸他讓萬眾銀行董事長兼男友鄭世昌（鄭少秋飾）入股百貨公司。凌顯光認為鄭世昌凌家敏的居心叵測，野心太大完全不信任兩人，反而欲與在美國回港度假的長子凌家業（梁朝偉飾）共謀對策，奈何凌家業在美國已創下一番事業，但不忍心眼看父親心血毀於一旦，終於答應回歸幫忙，卻因一時魯莽不幸撞車身亡，凌顯光飽受喪子之痛，又被野心勃勃的鄭世昌壓逼，最後被迫宣布破產。凌家敏與鄭世昌吞併大福百貨的計劃告吹，凌家敏為了發展自己的事業，威逼利誘鄭世昌的情婦林靈芝（戚美珍飾）離開鄭世昌，然後自己與鄭世昌結婚。

鄭世昌本有一子鄭立基（周星馳飾），後與萬眾銀行董事長的女兒結婚，而她與前夫則育有兒子浩然（梁思浩飾）。鄭世昌之所以是萬眾銀行董事長是因為自己是小姨宜珠（林穎嫺飾）和浩然的財產託管人，唯利用其在銀行的決策大權，從中取利，但必須在兩人21歲後將全部財產歸還。不料，宜珠剛好回港更與凌顯光的幼子凌家明 （邵仲衡飾）日久生情，更即將成婚。鄭世昌恐怕二人爭奪財產，遂指使立基女友也是凌家明的前度女友Maggie（盧敏儀飾）合謀，破壞二人感情。凌家明知悉鄭世昌的陰謀，遂與暗戀家敏的律師何忠誠（高雄飾）合力搜集鄭世昌與鄭立基父子虧空公款的證據。未幾，終被商業罪案調查科調查，合伙人杜明（呂良偉飾）向鄭世昌索取一千萬以掩飾罪行，不料竟錯手殺死明。鄭世昌兩父子得知紙包不住火，決定潛逃……

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載