奧斯卡2023完整得獎名單｜楊紫瓊登影后寶座 《奇異女俠玩救宇宙》囊括最佳電影及男女配角共7項大獎

Lady Gaga現身奧斯卡頒獎禮。(路透社)

《第95屆奧斯卡頒獎典禮》(Academy Awards) 於香港時間今早舉行,ViuTV 96台將會獨家直播相信香港人最關心便是馬來西亞華裔女星楊紫瓊可否憑《奇異女俠玩救宇宙》贏得奧斯卡最佳女主角。今屆頒獎典禮由司儀Jimmy Kimmel以「楝篤笑」開場,並向多套電影「抽水」如取笑《巴比倫》蝕大錢,又質疑《阿凡達︰水之道》導演占士金馬倫未能入圍是因為評審以為他是女性,暗寸荷里活性別歧視。目前《吉拿域戴拖路之皮諾丘》先拔頭籌,奪得最佳動畫。而獲得11項提名的《奇異女俠玩救宇宙》,總共奪得7項大獎,其中楊紫瓊勇奪最佳女主角,成為首位華人影后,而關繼威與珍美李寇蒂絲亦以大熱姿態獲頒最佳男配角和女配角。

第95屆奧斯卡頒獎禮賽果

最佳電影《奇異女俠玩救宇宙》 年度影壇盛事第 95 屆奧斯卡頒獎典禮(Academy Awards),已在香港時間今日早上隆重舉行,由Daniel Scheinert和關家永(Daniel Kwan)執導、楊紫瓊主演電影《奇異女俠玩救宇宙》勇奪最佳電影,更成為今屆大贏家,共掃走7大獎,還有最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳原創劇本及最佳剪接。

奧斯卡2023|楊紫瓊贏最佳女主角 封史上首位亞洲金像影后

最佳女主角 楊紫瓊 《奇異女俠玩救宇宙》 年度影壇盛事第 95 屆奧斯卡頒獎典禮(Academy Awards),60歲的楊紫瓊憑大熱電影《奇異女俠玩救宇宙》勇奪最佳女主角,她早前已拿下金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角、美國演員工會獎最佳女主角、獨立精神獎最佳主角演出、國家評論協會最佳女主角,今次終摘下從影以來首個小金人。楊紫瓊於台上更感謝香港,讓她開始演藝生涯。

最佳男主角 班頓費沙《鯨》 現年54歲的班頓費沙(Brendan Frasker)憑《鯨》勇奪最佳男主角,他擊敗另一大熱《伊尼舍林的女妖 The Banshees of Inisherin》的歌連法路(Colin Farrell),以及《貓王》的奧斯汀畢拿(Austin Butler)、《日麗 Aftersun》的保羅麥斯卡 Paul Mescal和《生之慾 Living》的比爾奈伊 (Bill Nighy)首奪奧斯卡影帝。憑《盜墓迷城》闖出名堂的班頓費沙(Brendan Frasker),自 2008 年《地心探險記》和《盜墓迷城3》後,演藝界的出品大減,事業陷低潮。 今次回歸,班頓費沙為電影《鯨》增肥,每次拍攝都花上6小時化妝,以及穿上達300磅的增肥服飾。帶著的不但有爐火純青的演技,也有走出傷痛的無比勇氣,值得獲得更多掌聲。他已憑角色奪得約10個獎項。

最佳男配角 關繼威《奇異女俠玩救宇宙》 關繼威知道獲獎時在台下已非常激動,他一上台就高呼,「我媽媽今年84歲,她在家睇電視,媽,這是奧斯卡獎。」他高呼表示:「我曾是難民,沒想到今天站在奧斯卡頒獎台領獎「這是美國夢!」他對著鏡頭說,「媽,多謝你的犧牲,多謝兄弟的叮囑,還有我妻子,這20年不斷跟我說,終有一日我會站在頒獎台。」關繼威《奇異女俠玩救宇宙》演楊紫瓊的丈夫,成龍曾辭演這角色,角色最終落在多年沒有拍戲的關繼威身上,他曾住在香港的越南難民營。

最佳女配角 珍美李寇蒂絲《奇異女俠玩救宇宙》 《奇異女俠玩救宇宙》片中表現出色的珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)獲頒最佳女配角,擊敗另一熱門人選《黑豹2:瓦干達萬歲》母后Angela Evelyn Bassett及同片拍檔許瑋倫。 珍美李寇蒂斯是經典驚慄片《月光光心慌慌》(Halloween)女主角,從影近40年,珍美李寇蒂斯揚威奧斯卡表演同樣激動,是她人身第一次奪得小金人。珍美李寇蒂斯上台除了感謝《奇異女俠玩救宇宙》的製作團隊、其丈夫、女兒及親姐外,她又表示雖然自己上台,但得獎的不只她一人,並向所有支持類型電影的廣大影迷說:「我們一起拿了奧斯卡!」

甄子丹早前在訪問中提到2019年發生的反修例運動是「暴動」,網上出現一片爭議聲音,並引起逾10萬人聯署要求奧斯卡取消甄子丹擔任嘉賓。不過網民抗議未有影響「宇宙最強」亮相《第95屆奧斯卡頒獎禮》,甄子丹今日拖老婆汪詩詩風騷現身,他穿上西裝站台,介紹《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)女星許瑋倫表演唱出的《This is a life》。

最佳動畫 《吉拿域戴拖路之皮諾丘》 奧斯卡於香港時間今早舉行,大會頒發首個獎項是最佳動畫,結果由《忘形水》(The Shape of Water》導演Guillermo del Toro的《吉拿域戴拖路之皮諾丘》(Guillermo del Toro's Pinocchio)奪得,打敗《熊抱青春記》、《無敵貓劍俠:8+1條命》、《Marcel the Shell with Shoes On》及《海獸獵人》。

最佳國際電影 《西線無戰事》(德國) 《西線無戰事》為Netflix熱播榜第一位,是改篇自經典小說的故事,電影中講述一位德國熱血青年入伍參戰,希望能為國家效力,最終見盡戰爭的殘酷;昔日的熱血意志也被消磨,最後只求活著捱到戰爭完結的一天。

曉格蘭特孖安迪麥杜維合體頒獎 主演1994年英國經典愛情電影《四個婚禮一個葬禮》(Four Weddings and a Funeral)的曉格蘭特與安迪麥杜維,雙雙踏上頒獎台,頒發最佳美術指導獎,勾起觀眾不少回憶。

Daniel Scheinert和Daniel Kwan憑《奇異女俠玩救宇宙》勇奪最佳導演。(路透社)

最佳導演 Daniel Scheinert和Daniel Kwan《奇異女俠玩救宇宙》 最佳剪接 《奇異女俠玩救宇宙》 最佳原創歌曲 《Naatu Naatu》《革命雙雄》

最佳音效 《壯志凌雲:獨行俠》 最佳改編劇本 《Women Talking》 最佳原創劇本 《奇異女俠玩救宇宙》 最佳視覺效果 《阿凡達:水之道》 最佳配樂 《西線無戰事》 最佳美術指導 《西線無戰事》 最佳動畫短片 《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》 最佳紀錄短片 《小象守護者》

最佳服裝設計 《黑豹2:瓦于達萬歲》 最佳化妝及髮型設計 《鯨》 最佳攝影 《西線無戰事》 最佳紀錄長片 《Navalny》 最佳實景短片 《An Irish Goodbye》

范冰冰銀色禮服性感現身 范冰冰穿上黎巴嫩設計師Tony Ward的2023春夏新品,銀色禮服配以貼身設計,加上Tyler Ellis閃亮小手提包,十分搶鏡。同場亦有樂壇百變天后Lady Gaga、邦女郎Ana de Armas等人性感到場。