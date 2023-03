《第95屆奧斯卡頒獎典禮》(Academy Awards) 在香港時間今日早上舉行,最佳國際電影由《西線無戰事》(Im Westen nichts Neues / All Quiet on the Western Front)大熱勝出。

共獲4獎

《西線無戰事》賽前已獲得9項提名,包括最佳電影、最佳改編劇本、最佳配樂、最佳化妝等,除了最佳國際電影,並獲最佳配樂、最佳美術指導和最佳攝影共4個獎項,僅次於《奇異女俠玩救宇宙》。電影早前已在《第76屆英國電影學院獎》(BAFTA)擸盡7獎成大贏家。《西線無戰事》講述德國熱血青年入伍參戰,最終見盡戰爭的殘酷,該片去年在Netflix上架後獲得一致好評。