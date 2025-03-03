全球影壇盛事「第97屆奧斯卡頒獎禮」安排美國時間3月2日晚上隆重舉行，ViuTV再奪得香港免費電視獨家播映權，於香港時間今天（3月3日）早上8時直播，ViuTV曾在2023年奪得奧斯卡的香港播映權，但去年卻未有提供直播，今年會在舉辦當日透過ViuTVsix（96台）直播紅地毯及頒獎典禮，同晚以字幕版重溫頒獎禮盛況。
今屆首次請來K-POP界代表之一BLACKPINK泰籍成員Lisa擔任表演嘉賓，Lisa吊威也從天以降，在大會向占士邦電影致敬環節登場，化身「邦女郎」獻唱1973年占士邦電影《鐵金剛勇破黑魔黨》的主題曲《Live and Let Die》。
奧斯卡2025｜ViuTV直播連結
奧斯卡2025得獎名單
- 最佳男配角︰Kieran Culkin《深痛導賞團》(A Real Pain)
- 最佳女配角︰素兒莎丹娜(ZOE SALDAÑA)《艾美利亞變奏曲》（EMILIA PÉREZ）
- 最佳動畫電影︰《貓貓的奇幻漂流》（FLOW）
- 最佳動畫短片︰《In the Shadow of the Cypress》
- 最佳服裝設計︰《魔法壞女巫》(Wicked) Paul Tazewell
- 最佳改編劇本︰《教宗選戰》（CONCLAVE）
- 最佳原創劇本︰《阿諾拉》（ANORA）
- 最佳最佳化妝及髮型設計︰《完美物質》（The Substance）
- 最佳歌曲︰El Mal《艾美利亞變奏曲》
- 最佳音效︰《沙丘瀚戰：第二章》（DUNE: PART TWO）
- 最佳視覺效果︰《沙丘瀚戰：第二章》（DUNE: PART TWO）
- 最佳美術指導︰《魔法壞女巫》(Wicked)
- 最佳紀錄短片︰《The Only Girl in the Orchestra》
- 最佳紀錄長片︰《No Other Land》