全球影壇盛事「第97屆奧斯卡頒獎禮」安排美國時間3月2日晚上隆重舉行，ViuTV再奪得香港免費電視獨家播映權，於香港時間今天（3月3日）早上8時直播，ViuTV曾在2023年奪得奧斯卡的香港播映權，但去年卻未有提供直播，今年會在舉辦當日透過ViuTVsix（96台）直播紅地毯及頒獎典禮，同晚以字幕版重溫頒獎禮盛況。

今屆首次請來K-POP界代表之一BLACKPINK泰籍成員Lisa擔任表演嘉賓，Lisa吊威也從天以降，在大會向占士邦電影致敬環節登場，化身「邦女郎」獻唱1973年占士邦電影《鐵金剛勇破黑魔黨》的主題曲《Live and Let Die》。