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娛樂
2025-03-03 10:39:00

奧斯卡2025｜ViuTV直播頒獎禮 得獎名單不斷更新

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奧斯卡2025｜BLACKPINK泰籍成員LISA為頒獎禮站台表演。（美聯社）

奧斯卡2025｜BLACKPINK泰籍成員LISA為頒獎禮站台表演。（美聯社）

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全球影壇盛事「97屆奧斯卡頒獎禮安排美國時間32日晚上隆重舉行ViuTV再奪得香港免費電視獨家播映權，於香港時間今天（3月3日）早上8時直播，ViuTV曾在2023年奪得奧斯卡的香港播映權，但去年卻未有提供直播，今年會在舉辦當日透過ViuTVsix96台）直播紅地毯及頒獎典禮，同晚以字幕版重溫頒獎禮盛況。

今屆首次請來K-POP界代表之一BLACKPINK泰籍成員Lisa擔任表演嘉賓，Lisa吊威也從天以降，在大會向占士邦電影致敬環節登場，化身「邦女郎」獻唱1973年占士邦電影《鐵金剛勇破黑魔黨》的主題曲《Live and Let Die》。

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Lisa@BLACKPINK任奧斯卡2025站台表演嘉賓。（美聯社） 奧斯卡2025｜BLACKPINK泰籍成員LISA為頒獎禮站台表演。（美聯社） 奧斯卡2025｜BLACKPINK泰籍成員LISA為頒獎禮站台表演。（美聯社） Lisa@BLACKPINK任奧斯卡2025站台表演嘉賓。（美聯社） 奧斯卡2025。（美聯社） Lisa@BLACKPINK任奧斯卡2025站台表演嘉賓。（美聯社） Lisa@BLACKPINK任奧斯卡2025站台表演嘉賓。（美聯社） 《魔法壞女巫》兩位女主角Cynthia Erivo、Ariana Grande將任盛會的表演嘉賓。 Lisa、Doja Cat、Raye到時會在奧斯卡舞台獻唱新歌《Born Again》。 Lisa、Doja Cat、Raye一同為奧斯卡任表演嘉賓。 Queen Latifah亦出現在表演嘉賓名單之上。

奧斯卡2025｜ViuTV直播連結

奧斯卡2025得獎名單

  • 最佳男配角︰Kieran Culkin《深痛導賞團》(A Real Pain)
  • 最佳女配角︰素兒莎丹娜(ZOE SALDAÑA)《艾美利亞變奏曲》（EMILIA PÉREZ）
  • 最佳動畫電影︰《貓貓的奇幻漂流》（FLOW）
  • 最佳動畫短片︰《In the Shadow of the Cypress》
  • 最佳服裝設計︰《魔法壞女巫》(Wicked) Paul Tazewell
  • 最佳改編劇本︰《教宗選戰》（CONCLAVE）
  • 最佳原創劇本︰《阿諾拉》（ANORA）
  • 最佳最佳化妝及髮型設計︰《完美物質》（The Substance）
  • 最佳歌曲︰El Mal《艾美利亞變奏曲》
  • 最佳音效︰《沙丘瀚戰：第二章》（DUNE: PART TWO）
  • 最佳視覺效果︰《沙丘瀚戰：第二章》（DUNE: PART TWO）
  • 最佳美術指導︰《魔法壞女巫》(Wicked)
  • 最佳紀錄短片︰《The Only Girl in the Orchestra》
  • 最佳紀錄長片︰《No Other Land》
奧斯卡2025得獎名單｜（am730製圖） 奧斯卡2025得獎名單｜最佳男配角 《深痛導賞團》(A Real Pain)Kieran Culkin（am730製圖） 奧斯卡2025得獎名單｜最佳女配角 《艾美利亞變奏曲》（EMILIA PÉREZ）-素兒莎丹娜(ZOE SALDAÑA)（am730製圖） 奧斯卡2025得獎名單｜最佳原創劇本《阿諾拉》（ANORA）（am730製圖） 奧斯卡2025得獎名單｜最佳動畫電影 《貓貓的奇幻漂流》（FLOW）（am730製圖） 奧斯卡2025得獎名單｜最佳服裝設計 《魔法壞女巫》Paul Tazewell（am730製圖） 奧斯卡2025得獎名單｜最佳動畫短片 《In the Shadow of the Cypress》（am730製圖） 奧斯卡2025得獎名單｜最佳改編劇本 《教宗選戰》（CONCLAVE）（am730製圖） 奧斯卡2025得獎名單｜最佳化妝髮型 《完美物質》（am730製圖） 奧斯卡2025得獎名單｜最佳歌曲《El Mal》《艾美利亞變奏曲》（am730製圖） 奧斯卡2025得獎名單｜最佳視覺效果 《沙丘瀚戰：第二章》（DUNE: PART TWO）（am730製圖） 奧斯卡2025得獎名單｜最佳紀錄短片《The Only Girl in the Orchestra》（am730製圖） 奧斯卡2025得獎名單｜最佳紀錄長片《No Other Land》（am730製圖）

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