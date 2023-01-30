熱門搜尋:
C觀點 簡約公屋 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-01-30 16:50:25

姚焯菲Chantel校園生活曝光 入讀新西蘭百年女校埋單逾30萬

分享：

姚焯菲開live報告在當地的情況，坦言很想念香港。

姚焯菲(Chantel)早前飛到新西蘭為新生活準備，她抵埗後跟粉絲開live，表示已經很掛住香港，直言胃口不太好，並稱父母會陪她約一、兩個星期便離開，自己將住學校宿舍，修讀英文、中文、數學、生物及經濟。她稱以往一星期會工作幾次，或放學出席活動，如今要成為全職學生，多餘的時候會做運動及參加課外活動。

學校位於富人區

原來Chantel在當地入讀Diocesan School for Girls（奧克蘭拔萃女校，學校於1903年成立，位於奧克蘭城市中心的富人區Epsom交通非常方便。日前學校的社交平台發布照片，相中見到Chantel以小背心出席學校首次聚會，與她合照的同學也有不少亞洲人，相中見到Chantel與同學聚餐時，非常專心聆聽對方的說話。

Chantel企正當眼位置。

照片的左上方可見到Chantel非常專注同學的對話。

每年學費22萬港元

據資料顯示，申請入讀此所學校的國際學生，要參加筆試和面試，而其英語水平亦要達到學校指定的標準方可入學。學生可以選擇修讀NCEA（國家教育成績證書）課程或IB。中學課程每年學費為44,170紐西蘭元，約港幣224,000元，寄宿公寓費用為每年16,590紐西蘭元，約港幣84,300元。寄宿公寓名額有57個，如額滿將安排學生入住寄宿家庭

齊齊在飯堂大合照。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受