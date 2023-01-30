姚焯菲Chantel校園生活曝光 入讀新西蘭百年女校埋單逾30萬

姚焯菲(Chantel)早前飛到新西蘭為新生活準備，她抵埗後跟粉絲開live，表示已經很掛住香港，直言胃口不太好，並稱父母會陪她約一、兩個星期便離開，自己將住學校宿舍，修讀英文、中文、數學、生物及經濟。她稱以往一星期會工作幾次，或放學出席活動，如今要成為全職學生，多餘的時候會做運動及參加課外活動。

學校位於富人區

原來Chantel在當地入讀Diocesan School for Girls（奧克蘭拔萃女校），學校於1903年成立，位於奧克蘭城市中心的富人區Epsom，交通非常方便。日前學校的社交平台發布照片，相中見到Chantel以小背心出席學校首次聚會，與她合照的同學也有不少亞洲人，相中見到Chantel與同學聚餐時，非常專心聆聽對方的說話。