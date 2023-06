MIRROR成員姜濤昨天(26日)在社交網自爆因傷腳而未能出席《全星暑假MIRROR+》活動的錄影,令抽中有份一起參與拍攝的「MIRO」非常失望。不過,今日姜濤就傳來好消息,原定今年8月3至5日,假亞博舉行3場個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,MIRO場(8月3日)門票早前開賣,一小時即告售罄,而8月4及5日的公眾場門票,於昨日(26日)亦秒速售罄。

由於反應熱烈,今天(27日)MIRROR官方IG宣布加開一場MIRO場,日期為8月2日,開售日期為7月11日,MIRROR官方IG表示:「浪濤中無人能攔截渴望,現加開一場MIRO場,與姜濤一起緊握初衷、自訂存在意義!」訂票詳情要留意MIRROR Official Fan Club公布。