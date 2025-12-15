家燕姐戶外下廚迎冬至 馬年繼續job接job

薛家燕昨日於銅鑼灣工展會出席廚具品牌活動，大會更請來安德尊擔任活動司儀，兩人互動為現場帶來不少笑聲。家燕姐先讚廚具實用之餘，外型又靚又方便收藏嘅，更透露早前到加拿大拍電影時，亦帶著這品牌的廚具套裝：「我個女特登叫我帶，佢哋鍾意自己煮嘢食。」
家燕姐於活動後受訪，她表示早前先後到加拿大及馬來西亞工作：「走咗成兩個幾月，不過有工作我就精神，真係連jet lag都冇埋，我都要讚吓自己。我去加拿大拍電影版《Rags 2 Richmond》(選美兄弟班)，今次由微短劇搬上大銀幕，同香港拍電影好唔同，都有少少難度㗎，我真係學到好多嘢。跟外國導演俾cue、同埋中英對白夾雜，都要啲時間適應。」家燕姐指，這次進軍荷李活之作，還要唱歌跳舞。
至於馬來西亞之行，主要是為新年歌拍攝MV，家燕姐說：「今年個歌名玩諧音，係好開心嘅，我又同大家載歌載舞，拍MV嗰陣，跳咗成二十幾次㗎。」問到冬至有何安排，她表示會一家人食飯，又大讚有新抱幫助下廚，輕鬆了不少：「珊珊(石𧙗珊)仲喺加拿大拍緊嘢，唔知趕唔趕得切返，但係聖誕後都會成家人去上海玩。」問到經常周圍飛，會否考慮減少工作，家燕姐說：「蛇年嗰時都話想減少工作，最後都冇減過，好多人邀請我，不過我都好享受，一做嘢就醒神㗎啦。最緊要客戶鍾意我，佢哋又賺到錢，咁大家開心。」