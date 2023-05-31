小魚仙｜被指內地票房差因歧視黑人 環時：中非情如兄弟

迪士尼真人電影《小魚仙》喺美國長假期上映，開畫4日收咗1.18億美金，成為該檔期第5高票房紀錄。強勁宣傳攻勢下成績唔錯，不過《小》其實比預期1.2億-1.25億美金低開。

內地南韓票房失利 但係《小魚仙》亞洲票房就……電影日前於內地開畫，戲院俾足場次，預期首日收過千萬人仔，可惜成績不如預期，埋單收得370萬。同日開畫、場次數量差唔多嘅日本動畫《刀劍神域進擊篇》收1100萬人仔，《小》創下迪士尼真人童話電影內地最低開畫紀錄。 《小》唔止內地票房失利，南韓一樣唔收得。新片開畫票房僅排第4，5日收274萬美元（約2100萬港元），輸俾排第1 嘅《狂野時速10》、排第2嘅韓片《犯罪都市：鐵拳掃毒》以及排第3嘅《銀河守護隊3》。電影於韓國受網路水軍恐意攻擊，評分超低搞到網站要暫時停咗個評分功能。

內地海報惹種族歧視爭議 電影除咗美國本土外，於全球51個國家及地區上映共收6830萬美元（約5億港元），整體票房好一般。不過居然有輿論將呢個情況歸咎種族歧視。 新版《小魚仙》由搵嚟黑人女星Halle Bailey做女主角開始就爭議不斷，票房直接反映觀眾態度，全世界反應麻麻，奇就奇在網軍只集中攻擊中國市場，指責內地版《小》海報將女主角P成藍色，係想淡化黑人主演，加上票房慘淡，足見內地種族歧視云云。