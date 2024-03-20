張敬軒新加坡返港獲歌迷熱情接機 三年唱足74場預告今年再巡迴六地開騷

日前，張敬軒《The Next 20演唱會》新加坡站圓滿結束，曾經有網民說過，過去三年，每一個月都至少有一場張敬軒演唱會。其實單是去年，軒仔已完成倫敦、拉斯維加斯、雷諾、紐約、悉尼、墨爾本及澳門等地巡迴演出，新加坡演唱會是過去三年以來的第74場演唱會。而繼新加坡一站後，團隊亦計劃本年內到多倫多、三藩市、洛杉磯、東京、吉隆坡及曼谷等地方作巡迴表演，演唱會足跡遍及全球。這次新加坡演唱會，除了當地歌迷，亦有來自加拿大、澳洲、馬來西亞及北京的fans，前往朝聖，而fans們亦十分熱情，在軒仔到達新加坡及返抵香港機場時，前後共逾五百人送機及接機，聲勢浩大，雖然現場墟冚，但歌迷們都自律有秩序地等候軒仔。

肖像遭盜用

除此之外，繼網絡騙案「郭富城失去了一切」後，最近軒仔的肖像亦被不法之徒盜用，除了製作虛假的應用程式，騙徒更利用AI deep fake的換面技術製作新聞短片，製作假新聞，報道軒仔sponsor的應用程式令眾多市民賺取金錢，騙徒亦非常「有心」搜集軒仔的訪問片，再次利用deep fake技術，加上利用AI摸仿聲音軟體，快速生成軒仔的英文「訪問」，片中「假軒仔」表示十分開心有機會參與這個企劃，而且能夠幫助大家賺錢等等。真軒仔得知自己肖像被盜用而且被進行騙案，看過其英文訪問片後便笑說：「片中佢話我係famous actor，而唔係famous singer，仲要AI到有啲英文少咗我嗰份圍頭話嘅鄉音，見到點會開心呢！」雖然得啖笑，但軒仔亦即認真呼籲fans切勿上當，「而家啲騙徒手法層出不窮，再加上科技先進，所以大家真係要小心去求証。」