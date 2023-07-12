張敬軒美國登台返港 獲300粉絲接機逼埋牆角

張敬軒日前完成《THE NEXT 20 HINSCHEUNG LIVE AROUND THE WORLD》美國巡迴最後一站，亦是疫情以來的第57場演出，軒仔更是首位華人歌手於紐約「UBS Arena at Belmont Park」這個全新的國際性場地舉行演唱會，場館方面更在完show後向軒仔送上香檳。昨日（11日）軒仔與五十人的團隊回港，引來近三百名歌迷到機場抵港大堂接機，軒仔見到這麼多人也大嚇一驚，更搞笑向fans說︰「我以為閒日冇人嚟喎！」為免令太耐冇見他的歌迷失望，主動走近牆邊跟歌迷傾計，猶如壁咚情景，場面十分墟陷。軒仔

在美國巡迴最後一站，軒仔坦言會上youtube看看大家cover他歌曲、又或是網上點評他唱歌的短片，每次看的時候都十分開心，因為無論好評與否，這都是他進步的動力。於是在紐約站的歌單上，軒仔作了一個特別的編排，將被歌迷、網民譽為十分『蝦人唱』 的神曲《春秋》及2014年演唱會版的《酷愛》連續兩首一齊唱，除了「挑機」自己，同時亦作為自己的一個考試，「以下呢兩首歌，我啲friend話一定要喺卡拉ok飲大咗幾杯先至夠膽唱，我有時諗，我咁夠膽今晚喺近一萬人面前將呢兩首歌拼埋唱，我都應該係飲大咗！印象中未試過喺演唱會將呢兩首歌拼埋一齊唱，今晚一口氣送俾呢兩首《春秋》、《酷愛》，thank you。」

被fans用錢引誘除衫

期間，台下又有歌迷大叫他「除衫」，軒仔隨即望向台下，「你哋睇佢寫咩，『除衫，我有錢。』我最憎就係啲人用錢嚟『撻』我！你有幾多錢呀？嚟台底傾。」引得全場大笑。軒仔續說：「我話晒今年都四張幾，你哋有冇咁鍾意睇一個中年男人除衫呀？返去睇你老竇除咪一樣，哈哈。不過咁，我呢，keep得好好，晚晚返去都有磨砂，又搽吓我代言嘅護膚品、食吓啲supplement，咁真係滑啲。」搞笑之餘又乘機推介代言產品，果然是「全港最TOP KOL」。

搶fans手袋爆蝦碌

除此之外，紐約尾站認真趣事百出，軒仔邊演唱邊跟台前歌迷握手，期間誤以為歌迷手上的袋是送給自己的禮物，於是二人便上演了一幕「搶袋戲碼」，「所以你哋啲禮物呢一定要話清楚俾我聽，啱啱我去到嗰度握手，有個女仔同我握手，佢舉住一個白色布袋，我以為係佢送俾我嘅禮物，我死搶，跟住佢唔俾我，我諗我都算係第一個喺台上面搶歌迷財物嘅歌手，哈哈。」另外，由於暫時未有加拿大場次，現場所見，有不少歌迷均從加拿大開近十二個小時車到紐約欣賞演唱會，瘋狂程度可想而知，而主辦單位亦指積極研究加拿大場次，免得歌迷們舟車勞頓。