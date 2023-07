張敬軒美國登台返港 獲300粉絲接機逼埋牆角

張敬軒日前完成《THE NEXT 20 HINSCHEUNG LIVE AROUND THE WORLD》美國巡迴最後一站,亦是疫情以來的第57場演出,軒仔更是首位華人歌手於紐約「UBS Arena at Belmont Park」這個全新的國際性場地舉行演唱會,場館方面更在完show後向軒仔送上香檳。昨日(11日)軒仔與五十人的團隊回港,引來近三百名歌迷到機場抵港大堂接機,軒仔見到這麼多人也大嚇一驚,更搞笑向fans說︰「我以為閒日冇人嚟喎!」為免令太耐冇見他的歌迷失望,主動走近牆邊跟歌迷傾計,猶如壁咚情景,場面十分墟陷。軒仔